"Rainbow Six" und Co.

11:21 Uhr

Spiele-Abo Ubisoft+ kommt auf die Xbox

"Rainbow Six", "Far Cry" und Co. wird es bald auch als Spiele-Abo für die Xbox geben. Teil des Xbox Game Pass soll Ubisoft+ aber nicht werden.

Ubisoft macht sein Spiele-Abo Ubisoft+ auch für Xbox-Spielerinnen und -spieler zugänglich. Der Dienst mit Zugang zu mehr als 100 Videospielen des Publishers - von der "Anno"-Reihe über "Far Cry" bis zu "Assassin's Creed" kostet derzeit rund 15 Euro im Monat. Einen genauen Termin nannte Ubisoft noch nicht. Bislang gibt es Ubisoft+ (bis 2019 Uplay) erst für den PC. Ob es Unterschiede zwischen PC und Konsole geben wird, wurde noch nicht bekannt. Auch von einer Integration des Abos in Microsofts Spiele-Abo Game Pass war bislang nicht die Rede. Neben Ubisoft hat sich auch schon Konkurrent EA dazu entschlossen, im hart umkämpften Spiele-Abo-Markt mit Microsofts Konsolenplattform zusammenzuarbeiten. EA Play ist bereits Teil des Game Pass. © dpa-infocom, dpa:220106-99-614369/3 (dpa)

