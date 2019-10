vor 34 Min.

1,5 Millionen Euro für die Dorferneuerung

In Peterswörth soll es neue Spielgeräte geben.

Die Stadt Gundelfingen will ein Projekt in Peterswörth voranbringen. Und neue Spielgeräte kommen.

Die Dorferneuerung beschäftigt Peterswörth schon seit Längerem. Und sie wird den Gundelfinger Ortsteil auch in den kommenden Jahren weiterhin beschäftigen. Die Stadt möchte diesen Prozess begleiten und unterstützen. Das machte Bürgermeisterin Miriam Gruß auf der Bürgerversammlung am Dienstagabend im Peterswörther Bürgersaal deutlich.

Knapp 50 Zuschauer nahmen an der Bürgerversammlung in Peterswörth an

In ihrem Vortrag erläuterte sie den knapp 50 anwesenden Besuchern, dass der Gundelfinger Stadtrat entschieden hat, für die kommenden zehn Jahre 1,5 Millionen Euro für die Peterswörther Dorferneuerung einzubringen. Außerdem dankte die Bürgermeisterin den Mitgliedern des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft, der in diesem Jahr zustandekam, für ihr Engagement zum Wohle der Dorfgemeinschaft.

Spielplätze werden wöchentlich inspiziert

Ein weiteres Thema, das die Rathauschefin ansprach, waren die Spielplätze. Sie stellte den Peterswörthern in Aussicht, dass auch für den Gundelfinger Ortsteil neue Spielgeräte angeschafft werden. Die vorhandenen Federwipptiere und die Wippe sollen durch neue Objekte ersetzt werden. Außerdem werde ein neues Sitzkarussell errichtet, kündigte Gruß an. Auch auf dem Spielplatz im Gundelfinger Schnellepark sind neue Elemente geplant. So soll eine Partnerschaukel angeschafft werden und der Rutschenhügel für eine 2,80 Meter hohe Wellenrutsche erhöht werden. Außerdem werde die Umrandung des Sandkastens sowie der Fallschutz erneuert.

Die Feuerwehr bekommt ein neues Fahrzeug

Gruß betonte, dass alle Spielplätze der Stadt wöchentlich von geschultem Bauhofpersonal inspiziert und unterhalten werden. Sie führte außerdem auf, dass die Stadt in diesem Jahr vier neue Geschwindigkeitsanzeigen anschafft. „Die hängen wir gerne auch in Peterswörth auf“, sagte sie. Außerdem erläuterte sie, dass die Freiwillige Feuerwehr Peterswörth im kommenden Jahr ein neues Tragkraftspritzenfahrzeug für rund 60.000 Euro erhalten soll. Der Zuschuss hierfür beträgt gut 24.000 Euro. Im Anschluss an den Vortrag der Bürgermeisterin gab es keine Fragen aus den Reihen der Bürger. (ands)

Lesen Sie dazu auch:

Vandalismus: Miriam Gruß nimmt Eltern in die Pflicht

Wie kommt der neue Gundelfinger Supermarkt an?

Die Gundelfinger Münzmühle öffnet ihre Türen