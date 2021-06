Engagierte Gundelfingerin erhält höchste Auszeichnung der AWO

Für ihren langjährigen Einsatz bei der Arbeiterwohlfahrt hat Vera Schweizer nun eine besondere Urkunde bekommen. Nicht nur dort hat sie sich engagiert.

Die höchste Auszeichnung der bayerischen Arbeiterwohlfahrt ( AWO), die Hans-Weinberger-Urkunde, hat Vera Schweizer aus Gundelfingen als Anerkennung für ihr langjähriges ehrenamtliches Engagement erhalten. Die Stadt- und Kreisrätin, die Trägerin der Ehrennadel in Gold der Stadt Gundelfingen und der kommunalen Verdienstmedaille in Bronze des Landkreises ist, engagiert sich beim AWO-Ortsverein Gundelfingen seit mehr als 20 Jahren als Seniorenclub-Leiterin. Seit 2007 ist sie Vorsitzende. In den Kreisvorstand zog sie bereits 2001 ein.

Die Ehrung fand digital statt

Die offizielle Ehrung aller bayerischen Würdenträger wurde im Rahmen der diesjährigen digitalen Landeskonferenz vorgenommen. Um aber die persönliche Übergabe der Urkunde und Ehrennadel zu ermöglichen, organisierte AWO-Schwaben-Präsidiumsvorsitzende Brigitte Protschka, die zudem stellvertretende AWO-Landesvorsitzende ist, jetzt eine kleine, Coronakonforme Veranstaltung am Verbandssitz in Stadtbergen.

„Es handelt sich hier um eine ganz besondere Auszeichnung, die nur ganz wenige erhalten, eben jene, die sich über sehr viele Jahre auf vielfältigste Art engagiert und die Werte der Arbeiterwohlfahrt gelebt haben. Vera Schweizer gehört dazu“, sagte sie. Und weiter: „Sie verbindet ihr Engagement in der AWO mit ihrem politischen Wirken in vorbildlicher Art und Weise. So ist sie das, was man heute ein Role Model nennt – eine Frau in Führungsposition mit Vorbildfunktion. Ein Aushängeschild für die AWO.“

Vera Schweizer hat den AWO-Seniorenclub geleitet

Als Seniorenclub-Leiterin organisiert Vera Schweizer monatlich betreute Ausflugsfahrten mit hilfebedürftigen, teils gehbehinderten alten Menschen aus Gundelfingen und Umgebung sowie die monatlichen Clubtreffen. Die örtliche Betreuung von Menschen bei schwerer Krankheit oder bei Todesfällen enger Angehöriger wurde von ihr ebenso wie die Betreuung geflüchteter Menschen ins Leben gerufen.

Die Gründung der Einrichtungen und Dienste der AWO im Landkreis Dillingen ist eng mit ihrem Namen verbunden. Gegen manchmal nicht unerhebliche Widerstände setzt sie sich bis heute für die soziale Arbeit der AWO in der Region ein. „Sie ist der Aktivposten schlechthin im Kreisverband Dillingen, zumal bei jeder Veranstaltung Besucher von auswärts dazukommen“, bestätigte Kreisvorsitzender Paulus Gruber, der zur Urkundenverleihung mitgekommen war. (pm)

