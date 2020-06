vor 18 Min.

Auf zur Meditation im Schlosspark

Workshops des Mooseums starten wieder

Im Zuge der aktuellen Corona-Lockerungen können in der Umweltstation Mooseum wieder Workshops und Kurse unter Auflagen angeboten werden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Auf der Homepage werden die Termine bekannt gegeben.

Den Start bildet der Kurs „Meditation im Schlosspark“, der am Samstag, 20. Juni, von 14 bis 16 Uhr stattfindet. Leiterin Christiane Henzler (Natur- und Gewässerpädagogin) zeigt den Teilnehmern Übungen, die in Alltagssituationen schnell eingesetzt werden können, um Schwierigkeiten zu erkennen, die, genauer analysiert, keine sind. Und Selbstbewusstsein, Ruhe und Gelassenheit zu fördern. Mitzubringen sind Sitzunterlage, eventuell Meditationskissen und bequeme Kleidung. Bei Regen findet der Kurs in der Umweltstation Mooseum statt. Anmeldungen und Info zu Kosten ist bis 18. Juni im Sekretariat unter Telefon 07325/952583 möglich. (pm)

