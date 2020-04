12:24 Uhr

Autofahrer übersieht abbiegenden Traktor

In Holzheim hat es gekracht.

Ein Schaden in Höhe von 3000 Euro ist bei Holzheim entstanden.

Ein 45-jähriger Autofahrer wollte am Donnerstag um 10.20 Uhr in der Augsburger Straße in Holzheim einen Traktor überholen. Dabei übersah er jedoch, dass der Traktor-Fahrer bereits den Blinker gesetzt hatte, um nach links abzubiegen.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 3000 Euro. (pol)

