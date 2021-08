Betrunken fällt Mann in Bächingen vom Rad

Mehr als zwei Promille Alkohol hatte ein 41-jähriger Fahrradfahrer im Blut, als er am Sonntagmorgen um 6.30 Uhr vom Fahrrad fiel.

Der Mann war am frühen Sonntagmorgen aufgefallen, weil er in der Seehofstraße am Boden saß, sein Rad stand auf der Straße. Wie die Dillinger Polizei herausfand, war der Mann zuvor deutlich angetrunken vom Rad gefallen. Dabei hatte der 41-Jährige eine Platzwunde am Kopf erlitten.

Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille. Der Radler musste im Krankenhaus behandelt werden. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen. (pol)





