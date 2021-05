Blindheim

vor 18 Min.

Blindheim startet eine Flächenoffensive für neue Bauplätze

Plus Mehr als 1,7 Millionen Euro sind für Grundstückskäufe eingeplant. Der Grund: Die Gemeinde hat bald keine Bauplätze mehr. Was außerdem geplant ist.

Von Simone Bronnhuber

Fast 1,7 Millionen Euro will die Gemeinde Blindheim in diesem Jahr für den Kauf von bebauten und unbebauten Grundstücken ausgeben. So steht es zumindest im Haushalt. Ob das komplette Geld gebraucht wird und alle Verkäufe zustande kommen, könne „natürlich nicht vorausgesehen werden“, wie Bürgermeister Jürgen Frank am Donnerstag bei der Gemeinderatssitzung erklärt. Aber eines sei sicher: Der Schwerpunkt im Etat für 2021 ist klar festgelegt.

Themen folgen