Computersucht: Sie sind auf der Suche nach sich selbst

Für die Kinder sind Computerspiele teil ihrer Welt, Eltern wissen, oft nicht einmal, wie man das Gerät bedient. Wie man mit dieser Herausforderung umgehen kann.

Zockende Kinder, machtlose Eltern. Eltern, die teilweise nicht einmal wissen, wie die Geräte ihres Nachwuchses ein- und auszuschalten sind. Die weder überblicken, welche Spiele ihre Kinder spielen, noch wie viel Zeit sie damit verbringen. Eltern, die ihre Augen und Ohren verschließen, weil sie sich vor den Auseinandersetzungen mit ihren Kindern fürchten und davor, dass sie sich selbst machtlos fühlen.

Kinder und Jugendliche sind auf der Suche, von klein auf. Auf der Suche nach sich selbst stoßen sie das erste Mal in der Trotzphase vehement mit ihren Eltern zusammen. Eine Socke gelb, eine Socke rot – „ich will“, sagt der Dreijährige und kollidiert mit den Vorstellungen seiner Eltern. Und die Kinder suchen weiter. Probieren aus. Zeigen und messen sich. Wollen gesehen werden. Wenn alles gut läuft, behalten sie dabei den Kontakt zu sich selbst – spüren, was sie wirklich brauchen.

Sind Eltern wirklich so machtlos?

Doch nur selten läuft alles optimal, ermöglichen Eltern ihren Kindern, ihr Gefühl für die eigenen Bedürfnisse zu bewahren. Vieles läuft nach Vorgaben. Und so suchen Kinder weiter, in Alkohol und Drogen, in Cliquen und Aktionismus, Essen und Abmagern, in Extremsport und Computerspielen.

Und wir Eltern? Sind wir wirklich machtlos? Jede(r) von uns hat Fehler gemacht. Gleichzeitig haben wir alle die Möglichkeit, Stopp zu sagen und hinzuschauen. Darauf, wie ehrlich wir mit uns selbst und unseren Kindern umgehen. Wie präsent wir in Gesprächen sind. Wie sehr wir uns wirklich für das interessieren, was in ihnen vorgeht, anstelle sie vorführen zu wollen. Echter Kontakt könnte ein Schlüssel sein – zunächst mit uns selbst und anschließend mit unserem Gegenüber, Partnern, Freunden und vor allem unseren Kindern. Im Bestfall heißt es dann irgendwann bei der Suche nach dem Lebensglück: Gesucht – gefunden!

Hier lesen Sie unser Interview mit dem Dillinger Hauptkommissar und Vater Robert Drechsler, der Tipps für Eltern hat.

