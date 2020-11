09:27 Uhr

Corona-Fälle in der Lauinger Elisabethenstiftung

In der Lauinger Elisabethenstiftung gibt es mehrere Fälle von Covid-19.

In der Lauinger Elisabethenstiftung gibt es weitere Fälle von Covid-19. Nach Angabe des Landratsamtes sind nun noch eine Pflegekraft und drei Bewohner betroffen.

Dem Gesundheitsamt Dillingen wurden am Freitag weitere vier positiv auf Covid-19 getestete Personen der Elisabethenstiftung Lauingen (Donau) gemeldet. Am Freitagabend informierte das Dillinger Landratsamt dann die Öffentlichkeit davon.

Demnach handelte es sich um eine Pflegekraft und drei Bewohner des Bereiches, in dem bereits vor einigen Tagen zwei Pflegekräfte positiv auf Covid-19 getestet worden waren. Seinerzeit hat die Einrichtung in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt auf der Basis des bereits seit Beginn der Pandemie bestehenden Pandemiekonzeptes die notwendigen Schutzmaßnahmen ergriffen.

Bewohner der Lauinger Elisabethenstifung wurden isoliert

So wurden die Bewohner des betroffenen Wohnbereichs der Pflegeeinrichtung als Kontaktpersonen 1 in dem Wohnbereich isoliert und zusammen mit dem dort tätigen Personal unmittelbar getestet.

Bereits am Donnerstag war ein einem anderen Wohnbereich ein positiv getesteter Bewohner gemeldet und in den Pandemiebereich verlegt worden. Die Abstriche beim Pflegepersonal, das mit der Betroffenen in Kontakt war, sind bereits erfolgt.

Wie es nun in der Lauinger Pflegeeinrichtung weitergeht

Die nunmehr betroffenen positiv getesteten Bewohner wurden mit Bekanntwerden der Infektion in der im Pandemiekonzept vorgesehenen Pandemiezone isoliert. Zwei Bewohnerinnen müssen aufgrund ihrer schweren psychischen Begleiterkrankung im Wohnbereich verbleiben und werden dort streng isoliert.

Die Einrichtung hat laut Pressemitteilung in den vergangenen Wochen ein Testkonzept aufgestellt. Am kommenden Montag wird bei allen Bewohnern der Pflege ein Screening mit dem Antigen-Schnelltest durchführen.

Das Gesundheitsamt wird sich am heutigen Samstag im Rahmen einer Begehung vor Ort über die veranlassten Maßnahmen informieren. (pm)

Lesen Sie dazu auch: