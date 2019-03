vor 18 Min.

Damit das Friedensprojekt Europa nie gefährdet wird

Beim Krieger- und Soldatenverein Fronhofen/Thalheim wird über die aktuelle politische Weltlage diskutiert. Die Frage war: "Auf dem Weg zu Krieg und Gewaltherrschaft?"

Mit Sebastian Weilbach, dem Geschäftsführer des Bezirksverbandes Schwaben vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, hatte der Krieger- und Soldatenverein Fronhofen/Thalheim einen kompetenten Redner zu seiner Jahresversammlung eingeladen. „Auf dem Weg zu Krieg und Gewaltherrschaft?“ hatte dieser sein Referat über die aktuelle politische Weltlage überschrieben.

Nur um im eigenen Land als starke Leitperson angesehen zu werden, verfolgen viele Staatsmänner eine imperialistische Politik ohne jeden erkennbaren strategischen oder sonstigen Nutzen, war eine seiner Kernaussagen. Diese verführerisch-gefährlichen Mechanismen von Extremismus und Populismus würden zunehmend die Demokratie und den Frieden gefährden. Als Beispiel nannte er nur den Russland-Ukraine-Konflikt.

Das Andenken an die Opfer soll sensibilisieren

Als gemeinsame Ziele der Krieger- und Soldatenvereine sowie des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge hob er das Andenken an die Kriegsopfer sowie daraus resultierend die Sensibilisierung nachfolgender Generationen zu dem Themenbereich Frieden zwischen den Völkern hervor. Insbesondere um dem letztgenannten Ziel gerecht zu werden, hat der Volksbund mehrere Jugendbegegnungsstätten an Soldatenfriedhöfen in Deutschland und dem benachbarten Ausland eingerichtet.

Wenn Jugendliche verschiedener Nationen gemeinsam Kriegsgräber schmücken und über die „Grenzen auf der Karte und in den Köpfen“ diskutieren, ist das einer der wichtigsten Bildungsinhalte, die man jungen Leuten mit auf den Lebensweg geben kann, so der Redner.

Versöhnung und Völkerverständigung

Weil sich das Angebot zum Besuch solcher Workcamps vorwiegend an Schulklassen richtet, gab der Vorsitzende des Vereins, Xaver Hurler, seiner Freude darüber Ausdruck, dass mit Helmut Herreiner der Schulleiter der Grund- und Mittelschule Höchstädt anwesend war. Neben den Genannten begrüßte der Vorsitzende auch Bissingens Zweiten Bürgermeister Stephan Herreiner sowie Geschäftsführer des Kreis- und Bezirksverbandes der bayerischen Soldaten- und Kameradenvereinigung, Stefan Käsmayr. Beide betonten in ihren Grußworten die Notwendigkeit der Krieger- und Soldatenvereine.

„Sie verbinden auf einzigartige Weise das Andenken an die Kriegsopfer mit dem Versöhnungsgedanken und der Völkerverständigung“, so die beiden Redner. Beeindruckt zeigten sich beide über den relativ hohen Anteil junger Mitglieder in dem örtlichen Verein.

Frieden zu erhalten bleibt eine Herausforderung

„Nichts ist selbstverständlich“, betonte Xaver Hurler in seinem Bericht. Den Frieden zu erhalten ist eine stetige Herausforderung. Und dieser Zustand dürfe nicht aufs Spiel gesetzt werden. Eine Denkzettelwahl, nur weil man mit der Politik der etablierten Parteien unzufrieden ist, sei keine Lösung. Er erinnerte an das Wort von Jean Claude Juncker: „Wer an Europa verzweifelt, sollte Soldatenfriedhöfe besuchen.“ Das Friedensprojekt Europa sei aktuell gefährdet wie nie.

Auch wenn der Krieger- und Soldatenverein satzungsgemäß politisch zu Neutralität verpflichtet ist, so appellierte er an alle, niemals solchen Parteien zur Macht zu verhelfen, die den Nationalismus wieder hochhalten und dieses Friedensprojekt gefährden. (pm)

