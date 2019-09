vor 30 Min.

Das Monday Night Orchestra swingt und rockt auf der Seebühne

Die Big-Band "Monday Night Orchestra" erfreut bei der Blauen Stunde mit Swing, Pop und Rock das Publikum vor der Stadtmauer in Lauingen.

Von Hans Gusbeth

Sonntagabend, Seebühne vor der Lauinger Stadtmauer. Es ist schon 17 Uhr und das Thermometer zeigt noch immer 26 Grad – doch es wird noch „heißer“. Denn während die Sonne hinter den Giebeln der Altstadt versinkt, fluten die 20 Musiker des Monday Night Orchestra die Seebühne mit heißen Rhythmen aus Jazz, Rock und Pop. Geschickt arrangiert von Bandleader Florian Vogg breiten sich die Swing-Wellen sogar bis zu den durch das Wasser (See) von der Band getrennten Zuhörern, unter ihnen Bürgermeisterin Katja Müller, aus.

Das gelingt auch wegen der attraktiven Mischung aus zeitlosen Klassikern des Swing und aktuellen Rock- und Popsongs. Ob es um die blauen Velourlederschuhe (blue suede shoes) bei Elvis Presley geht oder den Mississippi-Schaufelraddampfer (Proud Mary) von Creedence Clearwater Revival respektive Tina Turner; ob „Bitte mit Sahne“ von Udo Jürgens serviert wird, „Gimme Gimme“ von ABBA oder die oscar-prämierte Titelmelodie des Bondfilms „Skyfall“ von Adele.

Stimmgewaltig: Jessica Ehnle (links) und Rebecca Rommel vom Monday Night Orchestra Bild: Hans Gusbeth

Die stimmgewaltigen Sängerinnen sorgen für Unterhaltung

Gleich dreimal – und mit Recht – taucht Jazz-Ikone Aretha Franklin auf (Think, Respect, Chain of Fools), zweimal Tina Turner (The Best, Proud Mary), und natürlich dürfen die Blues Brothers nicht fehlen (Opener, Everbody needs somebody). Wie geschickt Vogg die Brücke zwischen Jazz-Klassikern, Pop-Hits und Swing-Melodien bauen kann, zeigt sich bei „Let me entertain you“. Denn dem britischen Pop-Rock-Star Robbie Williams (ex Take That) gelang auch mit zwei Swing-Alben ein Millionenerfolg. Also heißt es den ganzen Abend über „Let me entertain you“, wozu die beiden stimmgewaltigen Sängerinnen Rebecca Ehnle und Jessica Rommel eine gehörige Portion beitragen.

Was für ein Sound. Vier Trompeten, vier Posaunen und vier Saxophone waren beim Konzert des MondayNight Orchestra in Lauingen dabei. Bild: Hans Gusbeth

Ein gelungener Abend in Lauingen

Unterstützt werden sie dabei von vier Trompeten, vier Posaunen, vier Saxofonen und einer Rhythmusgruppe (zwei Gitarren, Schlagzeug, Percussion, Klavier). Das Monday Night Orchestra nutzt diese opulente Besetzung für ein fast grenzenloses Repertoire. Der legendäre Bandleader Count Basie soll einmal gesagt haben: „Wenn Du heute Nacht einen guten Ton entdeckt hast, dann spiele diesen guten Ton jede Nacht“. An diesem Sonntagabend gab es vor der eindrucksvollen Kulisse der Lauinger Stadtmauer viele gute Töne zu entdecken, die man immer wieder gerne hören möchte.

Vor eindrucksvoller Kulisse spielte das Monday Night Orchestra. Bild: Hans Gusbeth

Vielleicht können sich Band und Publikum näherkommen

Sprang dabei der Funke über? Immerhin ist auf der Seebühne ein akustischer und optischer Weitsprung von zehn bis 15 Metern zwischen Band und Publikum zu absolvieren. Vielleicht findet sich in Lauingen auch ein anderer Herzplatz, auf dem sich ein vorzügliches Monday Night Orchestra dem Publikum nicht nur zum Hören, sondern sogar (fast) zum Anfassen bietet. Dann hätte es der Funke nicht so weit zum Überspringen.

