Die Beatles oder die Rolling Stones? Die Antwort gibt's in Gundelfingen

Ein besonderer Wettstreit fand in der Camba Old Factory in Gundelfingen statt. Mit toller Musik und vielen Fans.

Von Horst von Weitershausen

Dass sich die Frage über eine vermeintliche Rivalität der Beatles und Rolling Stones ausgerechnet in Gundelfingen beantworten sollte, schürte des DZ-Mitarbeiters Neugierde.

Denn zu einer Zeit, da die Beatlesmania und Stones-Hysterie ihre Anhänger weltweit millionenfach infiziert hatte, herrschte unter den Musikern beider Bands Freundschaft und sie halfen sich gegenseitig, nicht nur musikalisch. Die angebliche „Rivalität“ war eher eine von den Plattenfirmen geschürte Werbemasche, um den Verkauf ihrer Scheiben durch die jeweiligen Fans anzukurbeln.

Sicher eine Werbemasche - aber egal!

Und so war das ultimative Tribute-Band-Battle mit der Musik der beiden weltweit größten Kultbands in der Camba Old Factory in Gundelfingen sicherlich auch so eine Werbemasche, die sich gelohnt hat.

Denn was die beiden Bands an diesem Abend an Musik der Beatles und Rolling Stones ablieferten, war einfach große Klasse.

Auf der einen Seite „The Beatels“ mit Hartmut Wels (Drums), Hans Uhl und Volker Panitz (beide Gitarre und Gesang), Hermann Innermann (Bass) und Alex Hitzler (Keyboard).

Ihnen zur Seite die „Band Black and Blue“ mit Sänger Rudi Wiesent, Alexander Sax (Bass), Christian Stützer und Reinhold Schubert (beide Gitarre) Hans Brugger (Drums) und Christoph Regel (Keyboard)

Beide Bands verstanden es hervorragend, die Songs nicht zu kopieren, sondern als Musiker zu spielen.

