Die neue Saison im Lauinger Stadeltheater beginnt

Für manche Veranstaltungen gibt es nur noch wenige Karten. Was in den kommenden Monaten geboten ist.

Im Lauinger Stadeltheater geht die Tage der Vorhang für das diesjährige Erfolgsstück „Drei Männer im Schnee“ zum letzten Mal auf. Monika Bandow und ihr Team vom Kulissenbau haben nur wenig Zeit, um die Bühne für die kommende Veranstaltungsreihe vorzubereiten.

All Swing Big Band ist zu Gast

Denn schon am Samstag, 14. Dezember, geht es weiter mit der All Swing Big Band. In diesem Jahr zum ersten Mal im Stadeltheater ist die Sängerin Angie Hackenberg. Die 16-köpfige Band beschert den Zuhörern Swing-Klassiker und Weihnachtslieder für einen entspannten Abend voller erstklassiger Musik. Am Samstag, 21. Dezember, treten zum ersten Mal seit Jahren wieder die Doo Woppers im Stadeltheater auf. Sie spielen A-cappella-, Gospel- und Weihnachtsmusik. Das Konzert ist fast ausverkauft, es gibt aber noch einzelne Restkarten.

Im neuen Jahr kommt dann der Vize-Weltmeister der Zauberkunst nach Lauingen. Pit Hartling vereint am Sonntag, 19. Januar, Comedy und Magie in seiner Show. Auch hier sind nur noch wenige Karten übrig. Das Lanzinger Trio entführt seine Zuhörer dann am Sonntag, 2. Februar, in die musikalische Welt von Jörg Lanzinger. Gespielt wird moderne Stubenmusik.

Kabarett mit Franziska Wanninger

Bestes Kabarett bietet am Samstag, 14. März, Franziska Wanninger mit dem Programm „Furchtlos glücklich“ und am Sonntag, 17. Mai, der Schauspieler und Kabarettist Stephan Zinner. Für Freunde abwechslungsreicher Musik ist gesorgt, wenn im Stadeltheater Robert Christas Kultveranstaltung „Songwriter’s Night“ am Samstag, 4. April, stattfindet. Und am Sonntag, 3. Mai, tritt noch einmal Chris Kolonko auf, diesmal mit einer musikalischen Hommage an „Die Dietrich“. Ein besonderer Abend für und über die Filmgöttin Marlene Dietrich.

Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen läuft bereits. (pm)

Weitere Infos gibt es unter www.stadeltheater.de oder telefonisch unter 09072/701495

