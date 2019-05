Die nichtöffentliche Lauinger Tagesordnung

Es gibt eine Eigenheit des Lauinger Stadtrates. Und bei der Sitzung in der Stadthalle erinnerte diese an das Theater.

Im Lauinger Stadtrat gibt es eine Eigenheit: Bevor das Gremium öffentlich tagt, wird die Öffentlichkeit – also Zuschauer und Journalisten – nach draußen gebeten. Der erste Tagesordnungspunkt wird nichtöffentlich besprochen. Das ist immer der gleiche, nämlich „Anträge zur Tagesordnung“. Die Ratsmitglieder können beantragen, ein Thema nach vorne oder nach hinten zu verschieben, zu vertagen oder neu auf den Plan zu setzen. Der Stadtrat will dabei komplett offen reden können. So könnte auch ein Punkt, der für die nichtöffentliche Sitzung geplant ist, angesprochen werden. Im Normalfall dauert dieses Prozedere zwei Minuten. Eine Eigenheit ist es dennoch, denn in den anderen Kommunen im Kreis das nicht üblich.

Die Besucher werden dann dazu geholt und es wird verkündet, wenn sich etwas an der Tagesordnung verändert hat. Einen skurrilen Anschein hat dies, wenn man eine Sitzung in die Stadthalle verlegt, wie es am Dienstag der Fall war. Denn in der großen Halle will man ja die Besucher, die sich schon eingefunden haben, nicht noch einmal aufscheuchen und bitten, ins Foyer zu gehen, nur damit man zwei Minuten über die Tagesordnung redet.

Eine Trennwand kommt herabgefahren

Die Lösung: In der Lauinger Stadthalle gibt es eine Trennwand, die von der Decke herabgelassen werden kann, um den großen Raum in verschiedene Bereiche zu teilen. Diese Wand wurde am Dienstag zu Beginn der Sitzung vom Hausmeister heruntergelassen und trennte die rund 50 Zuschauer vom Rat. Die Besucher starrten nun also auf eine weiße Wand, neugierig, was es dahinter wohl zu besprechen gab. Bürgermeisterin Katja Müller hatte zuvor vorsichtshalber erklärt, dass man die Öffentlichkeit für ein paar Minuten ausschließen müsse.

Der Hausmeister der Halle gehört auch zu dieser ausgeschlossenen Öffentlichkeit. Und in diesem Fall dauerte es tatsächlich einmal ein bisschen länger, bis der nichtöffentliche Teil abgeschlossen war – denn dieses Mal wurde die Tagesordnung verändert. Nach rund fünf Minuten war dann die Stimme von Bürgermeisterin Müller zu hören, die über ihr Mikrofon bat, doch die Öffentlichkeit wieder herzustellen.

Für die Zuschauer erinnerte die Lauinger Eigenheit an diesem Abend in der Stadthalle an das Theater. Wie ein Vorhang schob sich die Trennwand nach oben und die Aufführung konnte beginnen.

