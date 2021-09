Altes Handwerk auf dem Dillinger Häfelesmarkt

Der traditionelle Häfelesmarkt, oder auch Töpfermarkt, findet in diesem Jahr wieder im Dillinger Schlossgarten statt. Das gibt es alles zu sehen.

Der traditionelle Töpfermarkt im Dillinger Schlossgarten wird auch in diesem Jahr stattfinden – sofern es die Corona-Auflagen am nächsten Wochenende (25. und 26. September) zulassen. Damit die beliebte Veranstaltung, die weithin auch als „Häfelesmarkt“ bekannt ist, abgehalten werden kann, wurde ein umfangreiches Konzept erarbeitet. Für die Stadt steht dabei die Sicherheit und Gesundheit der Besucher an oberster Stelle.

Die aktuell geltenden Vorschriften schreiben vor, dass bei einem Markt dieser Größenordnung die Kontaktdatenerfassung gilt, ebenso die 3G-Regeln. Das Testzentrum im Foyer der Mittelschul-Turnhalle ist an diesem Samstag von 9 Uhr bis 15 Uhr geöffnet. Zudem wird das Impfzentrum Wertingen an beiden Tagen mit einer Station direkt am Markt vertreten sein.

Es kommen Handwerker und Handwerkerinnen aus ganz Deutschland

Wie auch in den Vorjahren soll das Angebot der zahlreichen Keramiker aus dem gesamten Bundesgebiet wieder die komplette Bandbreite des alten Handwerkes umfassen: angefangen bei Gebrauchskeramik über Dekorationen für Innenräume und Gärten bis hin zu Schmuck und Skulpturen.

Die Vielfalt und die Qualität des Angebotes begeistern das Publikum, das die Mühsal dieses uralten Handwerks zu schätzen weiß. Zunehmend werden sich die Liebhaber von handgemachter Keramik bewusst, mit welchem kreativen Einsatz die vielen verschiedenen Formen und Farben in den Werkstätten der Töpfer entstehen – hier spiegelt sich die Seele des Handwerkers wider. Und wo kann man sich schon so genau über die Entstehungsgeschichte des erworbenen Gegenstandes informieren wie auf dem Dillinger Töpfermarkt.

Auch Kaffee und Kuchen gibt es auf dem Töpfermarkt

Für das leibliche Wohl sorgen die Dillinger Faschingsfreunde mit Getränken, Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Geöffnet ist der Markt jeweils von 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zu den geltenden Hygienemaßnahmen unter www.dillingen-donau.de. (pm)

