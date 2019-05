00:34 Uhr

Ein Gruß zum Muttertag

Von Kaplan Fleischmann

Muttertag – das ist ein Tag, an dem wir danke sagen. Danke für alles, was eine Mutter für ihre Kinder tut; jeden Tag und ganz unscheinbar und oft unbemerkt. Aber wir wissen auch: Nichts ist selbstverständlich und Dankbarkeit geht mit Zufriedenheit einher. Wem tut es nicht gut, wenn das eigene Tun wertgeschätzt und beachtet wird?

Deshalb heute einmal danke an alle, die durch ihr vielfältiges Engagement dafür sorgen, dass der Alltag in unserer Gesellschaft gut gelingt. Dabei wollen wir auch die Gottesmutter nicht vergessen, die ihren schützenden Mantel über unsere bayerische Heimat hält und in diesem Monat Mai besonders verehrt wird! Ihr Kaplan Simon Fleischmann, Pfarreiengemeinschaft Dillingen.Archivfoto: Pfarrei

