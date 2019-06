11:30 Uhr

Ein Missverständnis führt sie zu einem neuen Hobby

Monika Heinrich führt die Chorgemeinschaft Frohsinn Weisingen. Sie erinnert an die Ursprünge und erklärt die Verbindung mit den Holzheimer Sängern. Auch ihr privates Glück hat etwas mit Gesang zu tun

Von Berthold Veh

Monika Heinrich hat eine konkrete Vorstellung von den Anfängen der Chorgemeinschaft Frohsinn Weisingen. „Es waren lausige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg, und die Menschen suchten Vergnügen, hatten aber kein Geld“, sagt die Vorsitzende. In diese kargen Zeiten fällt der Ursprung der Weisinger Chorgemeinschaft. Neun Männer formierten sich 1919 zu einem Gesangverein. Und am kommenden Sonntag, 30. Juni, kann die Chorgemeinschaft Weisingen nun das 100-jährige Bestehen feiern. „Mich erfüllt das mit Dankbarkeit, dass es diesen Verein so lange gibt“, sagt Heinrich.

Dass die Weisingerin 1993 Mitglied im Chor wurde, hatte allerdings einen traurigen Anlass. Der Mann der gebürtigen Augsburgerin war gestorben, und Monika Heinrich ging zur Probe des Ensembles ins Schützenheim, um es für die Trauerfeier zu engagieren. Dirigentin Monika Graeter wusste anfangs nichts von dem Schicksalsschlag. „Sie freute sich, dass ein neues Mitglied zum Singen kam“, erinnert sich die heutige Vorsitzende. Das Missverständnis klärte sich schnell, und Heinrich wurde in der Folge doch noch begeistertes Mitglied bei den Frohsinn-Sängern.

Der Chor hat eine wechselvolle Geschichte

Die Chorgemeinschaft hat eine wechselvolle Geschichte. Aus dem Männerchor wurde ein gemischter Chor, später spielten die Sängerinnen und Sänger auch Theater. Inzwischen zählt die Chorgemeinschaft Weisingen gut 70 Mitglieder, aber nur noch wenige aktive Sänger. Deshalb hat sich der Weisinger Gesangverein 2014 entschlossen, mit dem Holzheimer Gesangverein zu proben. Inzwischen tritt Frohsinn Weisingen nur noch mit den Holzheimer Sängern auf, die von Annette Sailer und aushilfsweise von Daniela Mußelmann dirigiert werden. „Es ist ein schönes Miteinander“, stellt Heinrich fest.

Sie fand ihr privates Glück im Weisinger Chor

Für die Vorsitzende ist das Singen ein faszinierendes Hobby. Die Weisingerin, die in einer Augsburger Luftfahrt-Firma beschäftigt war, hatte einen stressigen Beruf. „Aber am Dienstag, wenn die Probe war, wusste jeder, dass ich pünktlich in den Feierabend gehe“, sagt die 71-Jährige. „Beim Singen ist totales Abschalten möglich.“ Zudem schätze sie die Gemeinschaft, denn nach den Proben bleibe man ja in der Regel auf ein Schwätzchen sitzen. Und eines hat die Weisingerin ebenfalls ihrer Leidenschaft zum Singen zu verdanken. „Ich habe meinen Lebensgefährten Johann Egger durch den Gesangverein kennengelernt“, berichtet die Vorsitzende. Mit dem heutigen Zweiten Vorsitzenden verbindet sie auch der musikalische Geschmack, denn für beide ist „Ännchen von Tharau“ das Lieblingslied.

Für das Jubiläum am Sonntag hat Heinrich eine kleine Festschrift zusammengestellt. Los geht es um 8.30 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Xystus in Weisingen. Am Ende werden zwei Festdamen aus dem Festjahr 1952 (Fahnenweihe), Gusti Hahn und Traudl Mayerföls, zwei neue Bänder, die Weisinger Vereine und der Holzheimer Patenverein gestiftet haben, zur Segnung vor den Altar bringen. Die Blaskapelle Glött geleitet anschließend den Festzug zum Schützenheim, beim Festakt wird unter anderem Landrats-Stellvertreter Alfred Schneid sprechen.

"Bleibende Erinnerungen" geweckt

Eingeladen hat Heinrich auch ehemalige Dirigenten, unter ihnen Walter Dressel, der von 1948 bis 1973 die Chorgemeinschaft Weisingen musikalisch geleitet hat. Der pensionierte Lehrer schreibt allerdings, dass er wegen seines hohen Alters nicht teilnehmen könne. Das Jubiläum habe aber „bleibende Erinnerungen geweckt“, teilt der 97-Jährige mit. Den Brief, Noten und einige andere Schriftstücke will Monika Heinrich auf zwei Stellwänden im Schützenheim ausstellen. „Dazu lege ich dann Mitgliedsanträge“, sagt die Vorsitzende. Vielleicht springe der Funke der Begeisterung fürs Singen auf den ein oder anderen Gast des Festes über.

