Ein Prosit auf Geduld und Verständnis

So voll wie vor einigen Jahren auf diesem Bild im Biergarten Sonne in Hausen wird es in den Biergärten vorerst nicht. Die Bestimmungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sehen unter anderem einen Mindestabstand vor. Gäste und Servicekräfte sollen sich so wenig wie möglich begegnen.

Bild: Lisa Schuhmair/Archivbild