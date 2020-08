vor 16 Min.

Ein Selbstversuch zum internationalen Linkshändertag

Plus Früher wurden Kinder zu Rechtshändern umerzogen. Unsere Autorin und Rechtshänderin Vanessa Polednia versucht sich im Alltag mit der linken Hand.

Von Vanessa Polednia

Heute ist der internationale Linkshändertag. Ins Leben hat ihn der US-Amerikaner Dean R. Campbell gerufen, Gründer der Organisation Lefthanders International. Der Linkshändertag soll auf die Interessen und Belange der Linkshänder aufmerksam machen. Noch im vergangenen Jahrhundert wurden diese während der Schulzeit zu Rechtshändern umerzogen.

Auch heute sind Alltagsgegenstände wie Scheren und Musikinstrumente meist auf die Benutzung durch Rechtshänder ausgelegt. Deswegen der Selbstversuch: Ich, eigentlich Rechtshänder, habe mich in verschiedenen Alltagssituationen als Linkshänder versucht und es fiel mir alles andere als leicht.

Scheren gibt es glücklicherweise auch für Linkshänder

Scheren, Schreibutensilien und Co. gibt es mittlerweile als Linkshänderversionen zu kaufen. In meiner Wohnung muss ich aber mit einer „normalen“ Schere zurechtkommen. Ich versuche, verschiedene Formen aus einem Blatt Papier zu schneiden. Während Rechtecke gelingen, versagt die Rechtshänderschere bei einem kreisrunden Ausschnitt: Ich komme einfach nicht um die Kurve. Ebenso frustrierend ist das Schreiben mit links. Meine Hand-Augen-Koordination muss schwer arbeiten. Ich brauche für einen Satz doppelt solange wie üblich. Die Schrift ist zwar leserlich, schön ist jedoch was anderes. Das flotte Schreiben mit der starken Hand erfährt da eine ganz neue Wertschätzung.

Der linke Arm ist wohl schwächer

Komischerweise fällt mir auf, dass ich nach Gläsern und Tassen abwechselnd mit beiden Händen greife. Einen Ball mit der linken Hand zu werfen, gelingt mir auf kurze Distanz genauso gut wie mit rechts. Auf weite Entfernung geht meinem gesamten linken Arm hingegen die Kraft aus: Der Football landet auf halber Strecke auf dem Boden.

Allgemein werden alle Bewegungen, die Fingerspitzengefühl oder viel Kraft verlangen beim Handwechsel zu Problem. Ich muss mich regelrecht zwingen die linke Hand zu benutzen und sobald ich nicht voll und ganz bei der Sache bin, wechselt beim Kochen das Messer oder der Löffel sofort von der linken in die rechte Hand.

Kinder mussten früher mit der rechten Hand schreiben

Ich muss in diesen Tagen häufiger an jene Kinder denken, die früher zu Rechtshändern diszipliniert wurden. Welch eine unnötige Qual. Die deutsche Beratungs- und Informationsstelle für Linkshänder und umgeschulte Linkshänder in München spricht von frappierenden Folgen: Die geistigen Fähigkeiten, darunter Bereiche wie das Gedächtnis, Konzentrationsfähigkeit, Belastbarkeit und Reaktionsfähigkeit, würden negativ beeinflusst.

