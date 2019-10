15.10.2019

Ein Umzug, eine Spende und eine Philosophie

Wirtschaft Die Lohnsteuerhilfe mit ihrer „Beratungsflatrate“ für Mitglieder ist nun im ehemaligen Dillinger Kaufhaus Paul barrierefrei in ganz neuen Räumen erreichbar. Zum Start sind nicht nur Ehrengäste eingeladen

Von Brigitte Bunk

Dillingen Die Lohi, die Dillinger Beratungsstelle der Lohnsteuerhilfe Bayern, ist umgezogen. 300 Meter vom bisherigen Standort entfernt, an der Rückseite des ehemaligen Dillinger Kaufhauses Paul, ist der Eingang zu finden. Bei der offiziellen Eröffnung waren nicht nur Ehrengäste zum Feiern eingeladen. Besonders freuen durften sich Vertreter des Kinderschutzbundes – Hubert Probst und Irmgard Michl – sowie vom Helferkreis Migration/Asyl – Georg Schrenk und Khadija Allchatib – über jeweils 500 Euro Spende, die ihnen Vorstandsvorsitzender Robert Dottl und Beratungsstellenleiter Rainer Wich überreichten. Ausgesucht wurden diese Vereinigungen unter anderem, weil sich dort auch Mitglieder der Lohi engagieren, erläuterte Wich.

Dieser betonte, dass sich sowohl die Mitarbeiter als auch die Mitglieder vom ersten Moment an wohlfühlten in den neuen Räumen. Deshalb dankte er der Familie Rinkenburger, die den Umzug in die barrierefreien Räume ermöglichte, welche mit dem Aufzug erreichbar sind.

Seit Januar 1980 gibt es die Lohi in Dillingen, rund 3000 Mitglieder nehmen die Leistungen der Dillinger Beratungsstelle in Anspruch. Die angenehme Arbeitsatmosphäre, die auch den Mitgliedern zugutekomme, sei seit den 1990ern in der Philosophie des Vereins dokumentiert, betonte Vorstandsvorsitzender Robert Dottl, der aus München zur Feier gekommen war. „Wir nehmen uns Zeit für eine ausführliche Beratung. Gemeinsam mit unseren Mitgliedern gehen wir die Bereiche ihres Lebens durch, die jetzt oder in Zukunft steuerlich eine Rolle spielen“, erklärte Dottl. Dabei haben die Mitglieder – ausschließlich Privatpersonen – sozusagen eine „Beratungsflatrate“ in allen Fragen rund um das Thema Steuern. Die Berater machen die Steuererklärung, prüfen die Bescheide und bieten Rechtssicherheit, wobei der jährliche Mitgliedsbeitrag je nach Einkommen zwischen 45 und maximal 375 Euro liegt.

Rainer Wich und Robert Dottl freuten sich auch über die Anwesenheit von Vertretern des Finanzamtes Dillingen und vor allem über die gute, enge Zusammenarbeit.

Dillingens Oberbürgermeister Frank Kunz brachte seine Freude über die Standorttreue zum Ausdruck. Aber auch darüber, dass die neuen Büroflächen barrierefrei und lichtdurchflutet sind. Natürlich freue sich keiner darüber, Steuern zu zahlen, jedoch seien sie wichtig, damit der Staat funktioniere und die Infrastruktur passe. Und damit die Steuern gerecht verteilt werden, helfe die Lohi ihren Mitgliedern.

Themen folgen