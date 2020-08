vor 57 Min.

Ein „klassischer Aschbergler“

Seine Firma macht triste Räume schön. Er selbst mag es hingegen düster – zumindest, wenn es um seinen Musikgeschmack geht

Von Vanessa Polednia

Dieser rotbäckige Bub mit Strickmütze schnürt gerade seine heiß geliebten Fußballschuhe. Und damit ist auch schon der erste Tipp für das heutige Kinderbild-Rätsel gefallen. Denn der Fußball war sein großes Hobby – bis die Arthrose dazwischenkam. Danach engagierte sich die gesuchte Person lange als Pressewart des FC Weisingen. Auf dem abgebildeten Foto, schätzt der Mann vom Aschberg, ist er wohl sechs Jahre alt. Mittlerweile kann er eine Null hinzufügen: Unser Kandidat hat im Mai seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert.

An Erinnerungen aus der Kindheit mangelt es dem „klassischen Aschbergler“ dabei nicht. 10000 Dias hat sein früh verstorbener Vater hinterlassen. Geboren und aufgewachsen in Weisingen, ist unsere gesuchte Person das fünfte von neun Geschwisterchen. Er selbst hat inzwischen drei Kinder und vier Enkelkinder.

Während es seinen Vater als auch zwei seiner Brüder als Bürgermeister in die Kommunalpolitik verschlagen hat, ist der gelernte Raumausstatter dem elterlichen Betrieb treu geblieben. Als Geschäftsführer hat er auch ohne politisches Amt genug zu tun.

Wenn es im Berufsleben mal stressig werden sollte, dreht er zum Feierabend die Stereoanlage in seinem Haus in Aislingen laut auf. Um Schlagermusik handelt es sich dabei ganz und gar nicht. Laute Rockmusik muss es sein, erzählt er unserer Zeitung. Seine Lieblingsband ist nämlich Rammstein. Und wenn selbst die Skandalrocker nicht mehr helfen, kommt unser Kandidat beim Nordic Walking zur Ruhe. Dann darf auch seine Ehefrau mit – obwohl sie lieber Helene Fischer als AC/DC anhört.

Wissen Sie, von wem die Rede ist? Dann notieren Sie sich den Namen. Bis zum Ende der Sommerferien veröffentlichen wir jeden Tag ein neues Kinderbild. Raten Sie mit! Je mehr Namen Sie bei unserem Sommerrätsel herausfinden, umso höher sind Ihre Chancen auf einen Gewinn.

Schicken Sie uns ihre Liste nach den Sommerferien entweder per Mail an redaktion@donau-zeitung.de, Betreff Sommerquiz oder per Post an Donau-Zeitung, Redaktion, Große Allee 47, 89407 Dillingen. Bitte schreiben Sie auch Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer dazu. Wir sind schon gespannt, wie viele Promis Sie erraten.

Themen folgen