Einmal mit dem E-Bike unterwegs...

Jetzt wird gegen einen 35-Jährigen gleich in drei Angelegenheiten ermittelt.

Mit leichten Verletzungen musste am Donnerstag ein 35-Jähriger mit dem Rettungswagen in das Wertinger Krankenhaus gefahren werden, nachdem er aufgrund eines technischen Defekts an der Bremse seines Gefährts und in alkoholisiertem Zustand alleinbeteiligt von seinem E-Bike gestürzt war. Der 35-Jährige war nach einem zuvor abgestatteten privaten Zechbesuch in der Wertinger Straße in Buttenwiesen unterwegs, als er beim Abbremsen abrupt zu Fall kam.

Der Mann war betrunken auf einem frisierten E-Bike unterwegs

Bei der polizeilichen Aufnahme des Verkehrsunfalls konnten die Beamten laut Pressemitteilung deutlichen Alkoholgeruch feststellen. Ein Alkoholtest lieferte einen Wert von über zwei Promille. Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Wie sich bei der Überprüfung seines E-Bikes herausstellte, war dieses zudem manipuliert und erreichte ohne den Einsatz von Muskelkraft Geschwindigkeiten von etwa 25 Stundenkilometern. Ein Versicherungskennzeichen war für das Elektrorad nicht ausgegeben, weshalb es für weitere verfahrensrechtliche Schritte sichergestellt wurde.

Gegen den 35-Jährigen laufen jetzt Ermittlungen wegen Vergehen der Trunkenheit im Verkehr und dem Pflichtversicherungsgesetz. Weil er ohne triftigen Grund unterwegs war und damit gegen die derzeit gültige Ausgangsbeschränkung verstoßen hatte, winkt dem 35-Jährigen darüber hinaus auch eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz. (pol)

