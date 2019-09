vor 58 Min.

Erst im Keller der Eltern, heute Arbeitgeber: Bissinger feiert Jubiläum

Sie leiten die Geschicke der Bissinger Unternehmensgruppe: Gründer Siegfried Bissinger fing vor 50 Jahren im Keller seiner Eltern in Gundelfingen damit an, Büromaschinen zu reparieren. Seine Tochter Anja Bissinger soll die Firma in die Zukunft führen.

Vor 50 Jahren gründete Siegfried Bissinger seine Firma in Gundelfingen. Aus dem Einmannbetrieb im Keller der Eltern ist ein Arbeitgeber für 150 Menschen geworden.

Von Andreas Schopf

Alles begann mit einer erfolgreich abgelegten Meisterprüfung – und 1000 D-Mark. Das war das Startkapital, mit dem sich Siegfried Bissinger selbstständig machte. Der damals 23-Jährige gründete die „Bürotechnik Bissinger GmbH“. Das war im Jahr 1969. Das Gundelfinger Unternehmen gibt es bis heute. Es feiert heuer das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen.

Seit 50 Jahren gibt es Bissinger in Gundelfingen

Die Anfänge sind aus heutiger Sicht bemerkenswert. Firmengründer Bissinger legte zunächst alleine im Keller des Elternhauses in der Günzburger Straße los und bot den Handel und die Reparatur von Büromaschinen an, also Schreib-, Buchungs- und Rechenmaschinen. Das Geschäft lief gut. Schon bald reichte der Keller nicht mehr aus. Bissinger wandelte auch Erd- und Dachgeschoss des Wohnhauses in Büro- und Verkaufsräume um. Garagen und eine leer stehende Tankstelle dienten ihm als Lager. 13 Jahre nach der Firmengründung platzten die Räumlichkeiten „aus allen Nähten“, schreibt Bissinger in seiner Unternehmens-Chronik. 1982 folgte der lang ersehnte Umzug in die Industriestraße, wo die Firma bis heute zu finden ist. Damals stand dort den zu diesem Zeitpunkt etwa 20 Mitarbeitern eine Fläche von 1200 Quadratmetern zur Verfügung.

Im Laufe der Jahre wuchs das Unternehmen weiter. Zwei Erweiterungsbauten sowie eine hausinterne Berufsschule kamen bis Anfang der 90-Jahre hinzu. 2002 erhielt Siegfried Bissinger das Bundesverdienstkreuz am Bande, für sein „vorbildliches unternehmerisches Engagement und das Arbeits- und Ausbildungskonzept“.

Hier, im elterlichen Wohnhaus an der Günzburger Straße, gründete Siegfried Bissinger vor 50 Jahren seine Firma. Bild: Bissinger

150 Mitarbeiter an drei Standorten

Das Unternehmen, wie es heute existiert, hat mit den Anfängen vor 50 Jahren nicht mehr viel gemein. Und das nicht nur, weil es mit „Systemhaus Bissinger“ seit 1997 einen anderen Namen trägt. Mittlerweile hat die Unternehmensgruppe 150 Mitarbeiter an drei Standorten: Der Hauptsitz Gundelfingen mit etwa 100 Mitarbeitern, dazu München und Stuttgart. Das Portfolio ist breit. Zu Bissinger gehören diverse Tochterfirmen, die zum Beispiel IT-, Konferenz- oder Dokumentenlösungen anbieten. Das Unternehmen stattet seine gewerblichen Kunden unter anderem mit Büromöbeln, Kopier- und Drucksystemen, Videokonferenzanlagen oder sonstiger Infrastruktur aus. Die künftige, digitale Ausrichtung verdeutlicht die Gründung der Tochterfirma „Cloud Solutions GmbH“ in diesem Jahr, die Unternehmen das Abspeichern von Daten in der digitalen „Wolke“ ermöglicht. „Wir setzen strategisch auf die Cloud, das ist für viele Unternehmen die Zukunft“, sagt Anja Bissinger.

Die Tochter des Firmengründers ist seit 2013 in der Geschäftsleitung. Der Grund für ihren Einstieg in das Unternehmen war ein Schlaganfall ihres Vaters. Ein gesundheitlicher Rückschlag, der den Unternehmer dazu zwang, kürzerzutreten. Lag früher die Verantwortung komplett auf seinen Schultern, hat er sie mittlerweile mehr und mehr auf seine Tochter übertragen. Die 42-Jährige, die zuvor in Köln gewohnt hat, ist nach dem Schlaganfall ihres Vaters nach Gundelfingen gekommen und leitet nun neben diesem die Geschicke des Unternehmens, das 35 Millionen Euro Umsatz macht. Konkret an seinen Ausstieg denkt der 73-jährige Siegfried Bissinger noch nicht. „Wenn ich nicht mehr nützlich bin, höre ich auf“, sagt der ehrgeizige Unternehmer, der seine selbst aufgebaute Firma als „Lebenswerk“ und das Jubiläum zum 50-jährigen Bestehen als „einen Meilenstein von vielen“ bezeichnet. Tochter Anja Bissinger betont die Bedeutung eines solchen Jubiläums aus ihrer Sicht: „Es braucht viel Mut und Einsatz, sich als Unternehmen immer wieder zu wandeln“, sagt sie. „Das hat mein Vater sehr gut gemacht.“

Bissinger möchte dem Standort Gundelfingen treu bleiben

Dem Standort Gundelfingen möchte Bissinger auch in Zukunft treu bleiben. „Wir fühlen uns wohl hier“, sagt der Unternehmensgründer, der zusammen mit seiner Tochter einen „moderaten Wachstumskurs“ verfolgen möchte. Ein Vorteil vor Ort: Bei Bedarf gäbe es im Industriegebiet der Gärtnerstadt Möglichkeiten, sich räumlich weiter zu vergrößern, schildert Siegfried Bissinger. Das Jubiläum feiert das Unternehmen am Freitag, 20. September, mit rund 300 geladenen Gästen. Auf den Einladungskarten steht das Motto „Think big“, zu deutsch: „Denke groß.“

