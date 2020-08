11:10 Uhr

Eugen Götz: „Man muss nicht bis 70 Bürgermeister sein“

Plus Eugen Götz hatte zwölf Jahre das Sagen in der Gemeinde Lutzingen. Seit rund hundert Tagen nicht mehr. Und jetzt? An Arbeit mangelt es ihm nicht.

Von Simone Bronnhuber

Viktoria Götz schreit laut nach ihrem Mann. Er ist irgendwo im Haus am Rumwerkeln. Nach ein paar Minuten ist er am Telefon. „Das, was die letzten Jahre liegen geblieben ist, packe ich an. Ich richte das Haus, und das Wegle muss noch gemacht werden. Ich habe gerade Urlaub und Zeit dafür“, sagt Eugen Götz und lacht. Er ist nicht der Typ, der sich stundenlang in der Sonnenliege entspannt. Er muss anpacken – und das hat er bis vor kurzem auch für die Gemeinde Lutzingen gemacht. Zwölf Jahre war er der Erste Bürgermeister. Seit rund hundert Tagen nicht mehr.

Götz bereut seine Entscheidung nicht

Schon Wochen vor der Wahl im März dieses Jahres gab er bekannt, dass er nicht mehr antreten will. „Man muss nicht bis 70 Jahre Bürgermeister sein. Es gibt Junge, die auch reinwachsen müssen – und zwar frühzeitig“, sagt Götz. Sein Nachfolger ist Christian Weber, 40, und hat seit Mai die Geschäfte offiziell übernommen. Zu Beginn habe es ein paar Übergabetermine gegeben, aber seither habe der neue Rathauschef noch keine Rückfrage gehabt. Götz: „Das ist doch gut. Das Angebot steht trotzdem: Bei Fragen fragen.“ Er selbst mische sich seit Ende seiner Amtszeit nicht mehr in die Gemeinde ein. Wenngleich er aber alles genau verfolge, wie er sagt. „Ich schaue schon, was auf der Tagesordnung steht und welche Entscheidungen getroffen werden“, so der Lutzinger weiter. Bisher seien aus seiner Sicht noch keine kritischen Abstimmungen angestanden, der Haushalt sei gemacht gewesen und laufende Projekte würden ihren Weg gehen.

Im Dezember dann Rentner

Apropos Weg. Rund um sein Haus verläuft ein kleiner Fußweg. Der, so Eugen Götz, ist in die Jahre gekommen. Neu pflastern will er ihn heuer noch. Der Zaun und das Balkongeländer müssten ebenfalls neu gestrichen werden, und das Haus vertrage dringend einen komplett neuen Anstrich. „Das schaffe ich heuer alles gar nicht mehr“, sagt er lachend. Denn bis Dezember dieses Jahres ist Eugen Götz in seinem Hauptberuf als Baggerfahrer bei der Firma Kapfer tätig. Erst dann ist er wirklich offiziell Rentner. „Das weiß ich jetzt auch noch nicht, wie es dann ist, wenn es gar kein Muss mehr gibt. Mal schauen.“

Aktuell, sagt er, ist es entspannter für ihn geworden. Er habe immer versucht, das Beste aus dem Bürgermeisteramt herauszuholen. Seine Entscheidung, nicht mehr anzutreten, bereue er bis heute nicht. „Ich habe mich darauf vorbereitet. Und wenn ich eine Entscheidung treffe, dann ist das so. Ich trauere nichts nach“, sagt der 63-Jährige. Einzig der regelmäßige Kontakt zu den Bürgern fehle ihm. Umso schöner sei es gewesen, dass vor kurzem wieder ein kleines Konzert im IBL stattfinden konnte. Seit 1995 ist Eugen Götz Dirigent der Musikkapelle. „Es war schön, trotz aller Regelungen, wieder unter Menschen zu sein.“

Zwei Tage Urlaub in der Heimat

Auch Ehefrau Viktoria sei froh, dass ihr Mann nun öfter daheim sei. Jetzt könne man gemeinsam werkeln. „Es gibt so viele Kleinigkeiten. Den Kirschbaum muss ich nächste Woche schneiden.“ Ein oder zwei Tage wollen sie vielleicht wegfahren. Nicht weit, sondern in der Umgebung entspannen und neue Heimwerkerpläne schmieden. „Mir geht es gut. Es war eine schöne Zeit als Bürgermeister, ich habe es gerne gemacht. Aber die Entscheidung, aufzuhören, war gut so.“

