Faschingsfreunde Steinheim: „Vereint“ in Erinnerungen

Vom Nachtumzug bis zum Schlossbeben – die Faschingsfreunde Steinheim haben in den vergangenen 22 Jahren viel bewegt. Auf die Fastnachter wartet ein spektakuläres Programm.

22 – das ist nicht nur eine Schnapszahl, sondern zumindest für Faschingsbegeisterte auch ein Anlass zum Feiern: 22 Jahre wird der Steinheimer Faschingsverein in dieser Saison. Aus diesem Grund haben sich die Faschingsfreunde einiges einfallen lassen: Nach dem traditionellen Hofball am 4. Januar und dem Kinderhofball am 5. Januar laden sie am 18. Januar zum Jubiläumsball.

Alle Gruppen wählten ein Motto aus den vergangenen 22 Jahren

Das gemeinsame Motto für diese Saison lautet „22 Jahre – vereint die Erinnerungen“, und so haben sich alle Gruppen für ihren diesjährigen Auftritt ein Motto aus den vergangenen 22 Jahren ausgesucht. Ob „Jim Knopf“, „Dschungelbuch“, „Fire&Magic“, „Im Land der Spiele“, „Afrika“ oder „Lichter der Nacht“: In jeder Saison haben sich die Steinheimer zu ihren Mottos tolle Tänze und Auftritte einfallen lassen. Dieses Jahr werden die Erinnerungen daran wieder geweckt.

Begonnen hat alles, nein nicht mit Prinz und Prinzessin, sondern mit Prinz und Prinz, und zwar mit Stefan I. und Prinz Stefan II. Die beiden waren in der Saison 1996/1997 die ersten Tollitäten, nur zur Gaudi freilich. Das erste „klassische“ Prinzenpaar waren dann Prinz Tobias I. und Prinzessin Silke I. Am 6. Juni 1998 wurde es dann amtlich: Joachim Deininger wurde zum Vorsitzenden der Steinheimer Faschingsfreunde gekürt. „Egola Ole“ lautet der Schlachtruf der Steinheimer – passend zum Ort, der ja bekanntlich an der Egau liegt.

39 Prinzenpaare treten beim Jubiläumsball auf

Erinnerungen werden auch beim Jubiläumsball geweckt: 24 große und 15 kleine Prinzenpaare werden da sein. Außerdem wird die bekannte Gruppe Dance United aus dem Landkreis Erding auftreten und für Stimmung sorgen. Die ehrenvolle Aufgabe, den großen Steinheimer Hofstaat in diesem ganz besonderen Jahr anzuführen, haben Prinzessin Celina I. und Marian I. Dass die beiden wunderbar harmonieren, haben sie bereits in der vergangenen Saison gezeigt. Den kleinen Hofstaat führen Prinzessin Natalie I. und Prinz Luca I. an. Gleichzeitig wollen die beiden wie in der vergangenen Saison als Tanzpaar glänzen, eine Premiere und eine Herausforderung für die beiden Teenager.

Wie Natalie gibt es bei den Steinheimer Faschingsfreunden einige, die klein angefangen haben, und dem Fasching und dem Verein treu geblieben sind. Teilweise sind es ganze Familien, die aktiv sind, allen voran die Familie Stadtrecher: Anton Stadtrecher als Vorsitzende der Jugend, seine Frau Andrea als Trainerin der kleinen Hofnarren und Mitglied im Elferrat, Sohn Martin, Präsident, und Tochter Anna, die im Großen Showtanz dabei ist.

Wenn die ganze Familie im Verein dabei ist

Die ganze Familie im Verein, und das seit 19 Jahren, das ist eine lange Zeit. „Ich bin da einfach mit Herzblut dabei“, sagt Martin Stadtrecher und strahlt. „Es ist einfach auch was fürs Dorf, was man macht. Und wir bringen so viele Kinder und Jugendliche auch von außerhalb zusammen. Die haben Spaß an der Kameradschaft, Spaß am Tanzen und der Musik. Wenn die Saison dann läuft, und jeder seinen Spaß hat und wir alle glücklich sind: Das ist die kleine Belohnung, wo wir uns dann sagen, ok, wir haben alles richtig gemacht“. Das ganze Jahr über beschäftigt die Aktiven rund um den Vorsitzenden Christian Kamrath der Dillinger Nachtumzug. Seit Monaten wird organisiert, jedes Jahr wollen mehr Gruppen mitlaufen oder -fahren: Der Nachtumzug hat sich zum überregionalen Magnet für Teilnehmer und Zuschauer entwickelt. Für die Organisation des Nachtumzugs haben die Steinheimer Faschingsfreunde vom damaligen Heimatminister Markus Söder den „Heimatpreis Schwaben“ erhalten. Bekannt sind die Steinheimer Faschingsfreunde aber auch durch die Hefty Party, die im vergangenen Jahr zum letzten Mal stattfand, oder das Schlossbeben. Ein Verein also, der sich dafür einsetzt, dass viel geboten ist rund um Steinheim. (pm)

Der Kartenvorverkauf für den Hofball, den Kinderhofball und den Jubiläumsball findet am Sonntag, 15. Dezember, ab 10 Uhr im Steinheimer Schützen- und Vereinsheim statt.





