Feuerwehr-Einsatz in Zöschingen: Brand im Badezimmer

Die Feuerwehr und die Polizei sind in der Nacht zum Samstag zu einem brennenden Auto nach Syrgenstein gerufen worden.

In Zöschingen löst ein Schwelbrand den Alarm aus. Auch in Gundelfingen brennt es. Dort können Mitarbeiter aber selbst löschen.

Arbeiter einer Firma in der Gundelfinger Industriestraße haben am Dienstag gegen 9.40 Uhr bemerkt, dass ein Gebläse Feuer gefangen hatte. Durch einen Mitarbeiter konnte das Gerät aus der Fabrikationshalle gezogen werden, wo es schließlich abgelöscht werden konnte. Durch den Brand entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro am Gebläse, Menschen wurden nicht verletzt.