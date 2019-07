vor 18 Min.

Feuerwehr: Gundelfingen ringt um die Kosten für das Gerätehaus

Plus In der ersten Sitzung nach der Rückkehr von Miriam Gruß wird bekannt, dass das neue Gerätehaus in Gundelfingen nochmals teurer werden soll. Das sorgt für Diskussionen.

Von Andreas Schopf

Das geplante neue Feuerwehrgerätehaus war sicher der spannendste Punkt in der Gundelfinger Stadtratssitzung am Donnerstagabend. Doch natürlich stand zunächst etwas anderes im Fokus: die Rückkehr von Miriam Gruß. In den Sitzungen der vergangenen Monate hatte sie krankheitsbedingt gefehlt. Jetzt saß sie erstmals wieder am Kopf des Sitzungssaales. „Ich freue mich, nach acht Wochen Abwesenheit wieder da zu sein“, sagte Gruß zu Beginn, und betonte, dass sie „gesund und munter“ sei. Sie bedankte sich für den Zuspruch und die vielen guten Wünsche in den vergangenen Wochen. Explizit bedankte sie sich bei Viktor Merenda und Werner Wittmann, die sie „aufopferungsvoll“ vertreten hätten. Gruß überreichte jeweils einen Blumenstrauß für deren Frauen. „Sie mussten ihre Männer zuletzt viele Stunden vermissen“, sagte Gruß (lesen Sie hier mehr zur Rückkehr von Miriam Gruß).

Gundelfingen: Bodengutachten bringt schlechte Nachrichten Dann ging es in die Tagesordnung – und die Planungen für das neue Gerätehaus. Stadtbaumeister Günter Urban und Architekt Detlef Brücklmeier stellten dem Gremium eine Entwurfsplanung vor. Der Zeitplan sieht vor, dass der Bau Mitte 2020 begonnen werden und bis Mitte 2022 abgeschlossen sein soll. „Eventuell ist das Projekt auch schneller als in zwei Jahren umsetzbar“, sagte Brücklmeier. Bezüglich der Finanzen teilte Urban mit, dass die Regierung von Schwaben eine Förderung von 900.000 Euro in Aussicht gestellt hat. Doch da gab es noch eine andere, schlechte Nachricht, was die Kosten angeht. Im Rahmen eines Bodengutachtens ist ersichtlich geworden, dass die Baubedingungen schlecht sind. Nach Angaben des Architekten Brücklmeier gebe es erst in etwa 2,20 Meter Tiefe einen tragfähigen Baugrund. Dieser Umstand wird die Arbeiten erschweren – und die Kosten wohl erhöhen. Derzeit geht die Stadt davon aus, dass die schwierige Gründung Mehrkosten in Höhe von 400.000 Euro verursacht. Die Gesamtkosten könnten sich dadurch, nach derzeitiger Planung, auf mehr als 5,5 Millionen Euro erhöhen. Stadträte befürchten, dass es noch teurer wird Bereits vor einem Jahr diskutierte der Stadtrat, weil die veranschlagten Kosten für dieses Projekt von 4,6 auf fünf Millionen gestiegen waren. Auch der diesmal in Aussicht gestellte Preissprung löste Diskussionen im Stadtrat aus. „Wir waren einmal der Meinung, dass wir nicht mehr als fünf Millionen Euro zahlen und die Kosten eher reduzieren möchten“, sagte Werner Böswald (FDP). Bezogen auf die veranschlagten 5,5 Millionen appellierte er: „Da sollten wir massiv drangehen und schauen, dass das weniger wird.“ Er befürchte jedoch, dass das Projekt bis zur Fertigstellung nochmals um eine Million teurer werden könnte. Zuspruch erhielt er von Franz Kopp (FW), der ebenfalls befürchtet, dass der veranschlagte Betrag bei jedem Beschluss um „ein paar Hunderttausend“ steigen wird. „Wir sollten alles versuchen, um die Kosten zu drücken“, sagte Kopp. Bürgermeisterin Miriam Gruß betonte, dass sich das Projekt in einer frühen Phase befindet und die Berechnungen zum jetzigen Zeitpunkt lediglich „theoretisch“ sind. Mit den Mehrkosten für die Gründung konnte zudem keiner rechnen, so Gruß. Auch Stadtbaumeister Günter Urban wies darauf hin, dass die tatsächlichen Kosten um bis zu 30 Prozent von der jetzigen Schätzung abweichen können. Kann man bei den Fenstern einsparen? Auf die Frage, inwieweit man Spielraum für Einsparungen hat, stellte Architekt Detlef Brücklmeier klar, dass die eingeplante Ausstattung bereits auf einem einfachen Niveau sei. Zur Diskussion stellte er drei Punkte, die möglicherweise zum Sparen geeignet wären. Zum einen eine Brandmeldeanlage für rund 35.000 Euro. „Die ist baurechtlich nicht notwendig“, sagte Brücklmeier. Er riet angesichts der Werte eines neuen Gebäudes mitsamt den Fahrzeugen aber davon ab, auf die Anlage zu verzichten. Auch Bürgermeisterin Gruß sagte hierzu: „Ich denke, das ist unstrittig.“ Zur Debatte stand auch eine Umzäunung des Geländes für etwa 50.000 Euro. Dieser Punkt ist in den jetzigen Planungen noch gar nicht eingerechnet. Stadtbaumeister Urban wies darauf hin, dass eine Umzäunung etwa Lkw-Fahrer oder nächtliche Gäste, „die man nicht haben möchte“, fernhalten könnte. Der Stadtrat entschied sich mit fünf Gegenstimmen für den Zaun. Bezüglich der Art der Fenster hat das Gremium eine Entscheidung verlegt. Derzeit sind Kunststofffenster für etwa 130.000 Euro eingeplant. 240.000 Euro würden hochwertigere Aluminiumfenster kosten, die eine höhere Wertigkeit und Haltbarkeit hätten. Grundsätzlich stimmte der Stadtrat dem Vorentwurf zum Gerätehaus zu – mit einer Gegenstimme von Ingo Blatter (FW). „Meine Zweifel haben nichts damit zu tun, dass ich in Opposition zur Feuerwehr stehe, sie übernimmt eine wichtige Aufgabe“, sagte er. „Aber unsere Aufgabe ist es, die Kosten im Blick zu behalten und unnötige Ausgaben zu vermeiden.“ Lesen Sie auch: Fünf Millionen für die Feuerwehr?



