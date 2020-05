vor 3 Min.

Frau entfernt sich unerlaubt von Unfallort

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Gundelfingen nach Zeugen.

Eine 22-Jährige rammt das Auto einer anderen Fraud - doch die fährt einfach davon.

Eine Frau hat sich in Gundelfingen unerlaubt von einem Unfallort entfernt. Dort kam es am Mittwoch gegen 17 Uhr in der Professor-Bamann -Straße zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Beim Rückwärtsausparken touchierte das Fahrzeug einer 22-Jährigen aus Haunsheim das Auto einer unbekannten weiblichen Person, welche sich ohne Angabe ihrer Personalien vom Unfallort entfernte.

2000 Euro Sachschaden

Der Heckschaden am Fahrzeug der 22-jährigen Frau wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Am roten Auto der unbekannten Frau entstand vermutlich ein Sachschaden im Bereich der rechten Fahrzeugseite. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/560. (pol)

