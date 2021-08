Fristingen

13:30 Uhr

Hecke in Fristingen mit Bunsenbrenner angezündet

Als ein Mann in Fristingen Unkraut vernichten will, fackelt er eine Hecke ab.

Bei der Unkrautbekämpfung mit einem Bunsenbrenner fackelte ein 40-jähriger Hausbesitzer am Montag gegen 19.45 Uhr im Dillinger Ortsteil Fristingen versehentlich die hauseigene Hecke ab. Das berichtet die Polizei. Der Mann versuchte noch den Brand mit einem Gartenschlauch einzudämmen, dennoch brannten etwa drei bis vier Meter der Hecke herunter. Durch die hinzugerufene Feuerwehr Fristingen wurde der Brand endgültig gelöscht. Der Schaden wird mit circa 800 Euro beziffert. (pol)

