Gedenktag unter Corona-Bedingungen

Kolping ehrt Mitglieder in der Kirche

Der Kolpinggedenktag ist eigentlich ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender. Doch coronabedingt musste heuer anders gefeiert werden: Den Beginn machte der Adventsgottesdienst, gehalten von Präses Schaufler und Diakon Nothaas. Der Stadtpfarrer stellte seine Predigt unter das Motto „Seid wachsam, passt auf und habt Mut.“ Dabei verwies er auf die momentane Pandemie, hinterfragte aber auch unsere bisherige Konsummentalität und damit verbundene problematische Gewohnheiten: „Werden wir aus dieser Erfahrung gelernt haben oder machen wir einfach so weiter wie bisher?“, fragte er. Ja, empfahl er, man könne die gegebene Situation auch sinnvoll nutzen und als Herausforderung zu einer Neuorientierung begreifen. Dabei verwies er auf die „Lichtgestalt Kolping“, der in einer Zeit des Umbruchs brisante und dringliche Probleme erkannte und nach tragfähigen Lösungen für die damaligen Menschen suchte. In seinem Abschlussgedanken verwies der Diakon nochmals auf unsere Eigenverantwortung und rief zu Mut bei den kommenden Aufgaben für eine tragfähige Zukunft auf.

In den Vorjahren fand der Gedenktag immer seine Fortsetzung beim Festabend im Pfarrheim. Um die gesundheitlichen Regeln einhalten zu können, fand eine kurze Feier nach dem Gottesdienst in der Kirche selbst statt. „Nichts war wie sonst“, sagte Vorsitzender Werner Lohner in seinem Resümee über das vergangene Vereinsjahr, „und wir wissen nicht, was die Zukunft uns noch bescheren wird.“

Herzlich dankte er für den Zusammenhalt in der Gemeinschaft, lobte vielfältiges Engagement und ließ in seinen Ausführungen Zweckoptimismus für die nächsten Monate erkennen. Seine besondere Anerkennung zollte er Hans Anzenhofer (50 Jahre) sowie Monika Thurnhuber, Elke und Walter Wagenhuber (40 Jahre) für ihre langjährige Treue zum Kolpingwerk.

Sehr erfreulich, so Lohner, sei auch die Aufnahme von vier jungen Leuten in die Gemeinschaft. Franziska Bay, Niklas Langenmayer und Stefan und Simon Peter heißen die Neumitglieder. Außerdem lobte er den Plan der Gundelfinger Kolpingjugend. Im Schaufenster des „Gleixner-Hauses“ wurde eine pittoreske Krippe aufgebaut, die in der Vorweihnachtszeit immer wieder verändert und umgestaltet wird. Die jungen Mitglieder wollen mit ihrer Aktion auch ein Zeichen der Hoffnung und Zuversicht in unsere dunkle Jahreszeit bringen, steht es in der Pressemitteilung. (pm)

