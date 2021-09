Gundelfingen

vor 52 Min.

Gundelfingen trauert um Ingeborg Hefele

Plus Die Zeitungskorrektorin war in der Sudetendeutschen Landsmannschaft aktiv. Im Alter von 80 Jahren ist sie gestorben.

Von Berthold Veh

Wenn es um die korrektive Schreibweise in Artikeln in der Donau-Zeitung ging, konnte Ingeborg Hefele pingelig werden. Schlampereien ließ die frühere Korrektorin unserer Heimatzeitung jedenfalls nicht durchgehen. Und den älteren Kolleginnen und Kollegen in der Redaktion schrieb die Gundelfingerin so manche Tastenkombination für Auslassungszeichen ins Stammbuch, die sie auch heute noch präsent haben. In diesen Tagen ist Ingeborg Hefele, die vor ihrer Korrektorentätigkeit (bis 2013) als Texterfasserin bei der Firma Manz AG gearbeitet hatte, nun im Alter von 80 Jahren gestorben.

