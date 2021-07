Nach Brandstiftung: Das zerstörte Piratenschiff von Gundelfingen wird saniert

Plus Zwei Jahre nach dem Brand auf dem Spielplatz im Gundelfinger Maxgarten wird das Schiff erneuert. Die Jugendlichen wollen dabei mit anpacken.

Das Piratenschiff im Gundelfinger Maxgarten soll im Rahmen der städtebaulichen Förderung des Generationenparks wiederhergestellt werden. Das hat der Gundelfinger Stadtrat bei der Sitzung am Montag, rund zwei Jahre, nachdem das Spielgerät angezündet wurde, beschlossen. Seitdem ist es umzäunt. Kinder können darauf nicht mehr spielen, da die Sicherheitsstandards nicht mehr eingehalten werden könnten. Das Thema wäre eigentlich zunächst im nicht-öffentlichen Teil des Abends besprochen worden. Auf Antrag von Ratsmitglied Edelbert Reile (FW) wurde es aber in die öffentliche Sitzung vorgezogen. Denn, da keine Vergabe beschlossen werden sollte, war das kein Problem.