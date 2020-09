vor 42 Min.

Heidi Terpoorten erhält wichtigen Bundespreis

Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey überreicht der Grünen-Kommunalpolitikerin den Helene-Weber-Preis.

Heidi Terpoorten ist mit einem wichtigen Preis ausgezeichnet worden. Bundesfrauenministerin Dr. Franziska Giffey hat der Binswanger Grünen-Politikerin in den Bolle-Festsälen in Alt-Moabit den Helene-Weber-Preis 2020 überreicht. Mit Terpoorten haben insgesamt nur fünfzehn ehrenamtliche Kommunalpolitikerinnen diese Auszeichnung „für ihr besonderes politisches und zivilgesellschaftliches Engagement“ erhalten, heißt es in der Pressemitteilung.

Für Tier-, Umwelt- und Naturschutz

Unter den Preisträgerinnen ist eben auch Heidi Terpoorten, die sich als Bezirksrätin und Kreisrätin vor allem für Menschen in Notlagen und mit Hilfebedarf, für Antifaschismus sowie für Tier-, Umwelt- und Naturschutz einsetzt, steht es in der Pressemitteilung weiter. „Die Lebenswirklichkeiten, die speziellen Anliegen der Frauen im Blick, die Parität im Auge auf jeder Ebene“ ist für Terpoorten ein wesentlicher Gesichtspunkt ihrer kommunalpolitischen Arbeit, sagt sie. Der Helene-Weber-Preis wird bereits zum vierten Mal verliehen. Inzwischen gibt es 65 Preisträgerinnen.

Mehr Frauen für die Politik gewinnen

Diese engagieren sich zum Beispiel als Mentorinnen für Nachwuchspolitikerinnen im Helene-Weber-Kolleg, der ersten bundesweiten und parteiübergreifenden Plattform für politisch engagierte Frauen. Anliegen des Preises wie des Kollegs ist es, die Kommunalpolitik als „Basis der Demokratie“ zu stärken und mehr Frauen für kommunalpolitische Mandate zu gewinnen.

Senioren, Frauen und Jugend fördern

„Vorbilder wie Heidi Terpoorten sind wichtig. Durch ihr Beispiel und ihre Aktivitäten ermutigen sie andere Frauen, Verantwortung zu übernehmen und sich kommunalpolitisch zu engagieren Der Helene-Weber-Preis und das Helene-Weber-Kolleg werden vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert“, steht es in der Pressemitteilung. Projektträgerin ist die EAF Berlin I Europäische Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft. (pm)

