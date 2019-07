00:32 Uhr

Hier wird das Miteinander großgeschrieben

Die Chorgemeinschaft Weisingen feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Unter dem Motto „Nehmt Gottes Melodie in Euch auf“ begann Pfarrer Josef Kühn die Predigt zum Festgottesdienst in der Kirche St. Xystus in Weisingen anlässlich des 100. Gründungsjubiläums der Chorgemeinschaft Frohsinn Weisingen. Gestaltet wurde die Messe von der Chorgemeinschaft gemeinsam mit dem Gesangverein Holzheim. Begleitet von den Fahnenabordnungen der Weisinger Vereine brachten die beiden Festdamen von 1952, Gusti Hahn und Traudl Mayerföls, zwei neue Fahnenbänder – gestiftet vom Patenverein aus Holzheim sowie den Weisinger Vereinen – zur Weihe an den Altar.

In Begleitung der Blaskapelle Glött marschierte der Verein mit seinen Gästen in einem Festzug anschließend zum Schützenheim. Dort begrüßte Vorsitzende Monika Heinrich im Biergarten die zahlreichen Gäste, darunter den Abgesandten des Chorverbandes Bayrisch Schwaben Josef Gschwind, Walter Ernst als Vertreter des Chorverbandes Dillingen, Alfred Schneid in Vertretung des Landrats Leo Schrell sowie die Bürgermeister der Aschberggemeinden. In ihren Grußworten hoben die Ehrengäste den Chorgesang als Bereicherung des kulturellen Lebens hervor. Vizelandrat Schneid betonte zudem die Gemeinsamkeit von Politik und Musik. Harmonie sei für beides wichtig, und die Kunst bestehe darin, immer den richtigen Ton zu treffen, sagte er.

In ihrer teils humorvollen, teils nachdenklichen Festansprache ging Vorsitzende Heinrich auf die wechselvolle Geschichte des Gesangvereins Weisingen ein. Nach dem Ersten Weltkrieg sollte wieder Frohsinn in die Gemeinde gebracht werden, deshalb seien kleine Theaterstücke aufgeführt und das Miteinander großgeschrieben worden. Und das wiederholte sich nach etwa 30 Jahren, nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Fahnenweihe im Jahre 1952 konnte noch mit alten Fotos dokumentiert werden, Stellwände und Auslagetisch im Schützenheim waren ständig umlagert von den Festgästen. Aber auch auf die Problematik der Überalterung in den Vereinen ging Vorsitzende Heinrich in ihrer Rede ein. So wurde für alle Anwesenden die seit 2014 existierende Probengemeinschaft Weisingen-Holzheim verständlich gemacht. Den bisherigen Dirigenten dankte die Chorgemeinschaft Frohsinn Weisingen für ihren Einsatz und ihr Engagement mit einer Urkunde, die vertretungsweise für alle Dirigenten Sarah Dopfer entgegennahm. Die Blaskapelle Glött unter dem Dirigenten Carsten Hamaleser unterhielt die Gäste bis in den späten Nachmittag. (pm)

