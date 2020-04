00:33 Uhr

Hilfe am Telefon

Dienste der Caritas sind erreichbar

Für die Verlangsamung der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie ist eine Reduzierung der persönlichen Kontakte auf ein Minimum erforderlich. Im Rahmen der gesellschaftlichen Mitverantwortung und unter dem Aspekt des Gesundheitsschutzes (sowohl für Mitarbeiter als auch Klienten) hat auch der Caritasverband für den Landkreis Dillingen laut Pressemitteilung einige vorbeugende Maßnahmen getroffen. Die Beratungsdienste sind aber weiterhin zu den regulären Öffnungszeiten telefonisch erreichbar. So bietet der Sozialpsychiatrische Dienst (SpDi), die Allgemeine Sozialberatung, der ambulante Hospizdienst sowie die Schuldner- und Insolvenzberatung nach Vereinbarung weiterhin ausführliche Beratungsgespräche mit den jeweiligen Beratern in Form von Telefonkontakten an. Sofern eine Bescheinigung über einen erhöhten Freibetrag auf dem Pfändungsschutzkonto benötigen wird, soll telefonisch mitgeteilt werden, welche Unterlagen zur Erstellung notwendig sind.

Persönliche Vorsprachen sollten in allen Bereichen nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung und Abklärung erfolgen. Folgende Beratungsdienste sind telefonisch erreichbar: Sozialpsychiatrischer Dienst, Telefon 09071/70579-23, Allgemeine Sozialberatung, Telefon 09071/ 70579-19, Ambulanter Hospizdienst, Telefon 09071/70579-14, Schuldner- und Insolvenzberatung, Telefon 09071/70579-24. (pm)

Themen folgen