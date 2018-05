vor 53 Min.

Ideen und Kreativität sind gefragt

Tausende Besucher strömen am Wochenende zum Rosenschloss

Von Alexander Millauer

Wer will das nicht, einen Kumpel, der die Post annimmt und ständig ein Lächeln auf den Lippen hat? Diese Kumpels, oder auch „Buddies“ genannt, verkauft Jörg Fischer in seinem „Dekohäusle“. Er ist einer der Aussteller beim Kunsthandwerkermarkt in Gundelfingen am verlängerten Pfingstwochenende. Angefangen hat Fischers Leidenschaft für die Gartenskulpturen damit, dass er und seine Frau lange nach einem passenden Teichvogel für den Teich suchten, jedoch nichts fanden. Also machten sie kurzerhand aus der Not eine Tugend und bastelten ihren eigenen Teichvogel, von dem Bekannte begeistert waren. Die Idee zu den Buddies, mit denen der Garten verschönert werden kann, kam ihnen später. „Das kaufen keine normalen Leute“, sagt Fischer lächelnd. „Das kaufen nur die Gartenfreaks.“

Einige Meter weiter strahlt die Sonne auf den Stand von Katja Juch. Die Genderkingerin präsentiert handgetöpferte Dekorationskeramik. „Begonnen hat es als Hobby, jetzt ist es ein Beruf“, sagt Juch. „Das Kreative hat mich von Anfang an am Töpfern begeistert.“ Die Begeisterung für die eigene Leidenschaft merkt man jedem der Aussteller des Kunsthandwerkermarkts am Rosenschloss in Gundelfingen an.

Eine ganz außergewöhnliche Damentasche kann man bei Petra Kunath und Anneliese Hutmacher erwerben. In der Form eines Trachtenhuts sind die Taschen gestaltet und innen benetzt, sodass nichts herausfallen kann. „Ich habe früher immer Hüte gesammelt, und mit der Zeit ist mir die Idee zu den Taschen gekommen“, erinnert sich Kunath. Gemeinsam mit ihrer Mutter Anneliese Hutmacher hat sie die Hut-Taschen schließlich hergestellt, ein Patent darauf angemeldet und verkauft. „Das kaufen natürlich viele Trachtenliebhaber, aber es wird auch gerne verschenkt“, sagt Kunath über ihre Kundschaft.

Ein ganz besonderes Metallhaus präsentiert Reinhold Hohenögger in seinem „Lädl für Kunschd und Metall“ – in original schwäbischer Schreibweise. Vor dem kleinen Metallhäusle steht ein Globus aus Metall mit einem Durchmesser von gut einem Meter – grob sind darauf die Kontinente skizziert, während die freien Flächen die Weltmeere darstellen. Viel Mühe scheint dahinterzustecken, doch Hohenögger macht darum nicht viel Aufhebens. „Für mich ist das nichts Außergewöhnliches, ich habe Schlosser gelernt und mache das mein Leben lang. Meine Frau hat oft viele neue Ideen, was man herstellen könnte“, erzählt er. Ideen und Kreativität – das scheinen die wichtigsten Voraussetzungen zu sein, um die Tausenden Besucher, die am Wochenende nach Gundelfingen strömten, zu begeistern.