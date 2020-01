09:49 Uhr

Kaminbrand: Feuerwehren aus dem gesamten Bachtal rücken an

Mehrere Feuerwehren sind am Montagabend ausgerückt.

Glück im Unglück hatten Anwohner in Bachhagel. Dort hatte sich die Rußschicht in einem Kamin entzündet.

Weil Flammen aus einem Kamin eines Einfamilienhauses im Ortsteil Oberbechingen schlugen, rückten am Montagabend um 17.40 Uhr gleich mehrere Feuerwehren aus dem gesamten Bachtal an. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Hausbesitzer zwei Kaminöfen an einem Kamin angeschlossen hatte und diese mit Holz befeuerte.

Dabei entzündete sich die Rußschicht, die sich an der Kaminwand abgelagert hatte und es kam zu einer Stichflamme. Ein Kaminkehrer wurde hinzugerufen. Er stellte keine Schäden am Kaminschacht fest. (pol)

