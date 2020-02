10:49 Uhr

Kehraus endet mit Körperverletzung

Ein Streit in Gundelfingen endet erst, als eine Frau einem Mann in den Schritt trat.

Eine handfeste Auseinandersetzung hat sich nach Mitteilung der Polizei am Faschingsdienstag gegen Mitternacht entwickelt. In einer Gundelfinger Gaststätte in der Unteren Vorstadt gerieten eine 29-Jährige und ein 32-Jähriger derart in Streit, dass die Frau dem Mann in den Schritt trat.

Dieser stürzte daraufhin zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Beide Parteien waren zum Zeitpunkt des Streits erheblich alkoholisiert, so dass weitere Ermittlungen bezüglich der Übergriffe erforderlich sind. (pol)

