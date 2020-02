Keine Räume: Das Gundelfinger Jugendcafé sucht eine neue Heimat

Plus Seit Jahresbeginn stehen die Räume im Keller des Gundelfinger Pfarrheims nicht mehr zur Verfügung. Derzeit ist unklar, ob und wie es mit dem Angebot weitergeht.

Die Räume sind zum Teil feucht. Und im Notfall würde ein Fluchtweg fehlen. Die bisherige Umgebung für das Gundelfinger Jugendcafé ist alles andere als optimal. Jahrelang fand der Treff im Keller des Pfarrheims in der Riedhauser Straße statt. Bis jetzt. Seit dem Jahreswechsel gibt es das Angebot in der Gärtnerstadt nicht mehr. Zumindest nicht mehr in den in die Jahre gekommenen Räumlichkeiten des Pfarrheims.

Jugendcafé Gundelfingen: "So etwas hat nichts im Keller zu suchen"

Die Pfarrgemeinde hatte entschieden, dass der Keller nicht mehr für das Jugendcafé zur Verfügung steht (lesen Sie hier mehr dazu). Kirchenpfleger Stefan Kränzle spricht von „miserablen“ Bedingungen vor Ort – und davon, dass Jugendarbeit an einem anderen Ort stattfinden muss. „So etwas hat nichts im Keller zu suchen“, sagt Kränzle.

Schon vor einigen Monaten begab sich die Stadt auf die Suche nach neuen Räumlichkeiten für den Jugendtreff, um das Angebot weiter aufrecht zu erhalten. Die Bedingungen an die neue Heimat: etwa 90 Quadratmeter, Küche, WC und ein abschließbarer Raum. Nach Auskunft von Heinz Gerhards, Geschäftsstellenleiter der VG Gundelfingen, hat die Stadt bislang nichts Passendes gefunden. Dies bedeutet, dass auf unbestimmte Zeit kein Jugendtreff stattfinden kann.

Das Angebot hat Jugendliche aufgefangen

Ausrichter des Angebots, das es seit einigen Jahren gab, war die Jugend- und Erwachsenenhilfe Seitz aus Neu-Ulm. Aufgrund der unklaren Raumfrage hat die Stadt den Vertrag mit der Jugendhilfe zum Jahreswechsel auslaufen lassen. Die betroffenen Jugendlichen müssen sich nun – möglicherweise nur vorübergehend – andere Möglichkeiten für ihre Freizeit suchen. „Ein vergleichbares Angebot gibt es derzeit nicht“, sagt Jugendpflegerin Julia Schneid, die zusammen mit ihrem Kollegen Benjamin Bierweiler vor Ort in Gundelfingen tätig war.

Schneid betont: Die Tatsache, dass es mit dem Jugendcafé erst einmal nicht weitergeht, habe die teilnehmenden Jugendlichen getroffen. Manche von ihnen seien nun auch etwas „ratlos“. Der Treff habe junge Menschen aufgefangen, die sich nicht an einen Verein mit seiner festen Terminstruktur binden wollten oder konnten. Die Angebote im Jugendcafé seien immer flexibel und niederschwellig gewesen, so Schneid. Zwei bis drei Mal in der Woche hatte der Treff geöffnet. Manche Jugendliche seien jeweils stundenlang geblieben, manche hätten nur kurz vorbeigeschaut. Flexible Angebote würden Heranwachsende am besten annehmen, erklärt Schneid. Anmeldungen für ein Kicker-Turnier waren zum Beispiel noch am selben Tag möglich.

Alles, was Heranwachsende bewegt

Im Schnitt seien zu den Treffen 16 Jugendliche gekommen, im Alter von 13 bis 15 Jahren, manchmal auch mit 17 oder 18 Jahren. Sie konnten „abhängen“, Musik hören, sich unterhalten. Es wurde gekickert, Billard gespielt, an der Spielkonsole gezockt oder gekocht. Auch Referate oder Bewerbungen waren Thema. Im Winter ging man Bowlen oder Schlittschuhlaufen, im Sommer wurde gegrillt oder im Rahmen der Dillinger Kulturtage ein Skateboard-Workshop angeboten. Es gab die Möglichkeit, mit den Jugendpflegern ins Gespräch zu kommen, über die eigene Zukunft, die Entwicklung, die Sexualität oder Suchtprävention – eben alles, was Heranwachsende bewegt. Inwieweit und wann es ein solches Angebot in Gundelfingen wieder geben wird, ist derzeit unklar. VG-Geschäftsstellenleiter Gerhards betont, dass man weiter auf der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten sei. Außerdem kündigt er Gespräche mit den Beteiligten an.

Auch die Zukunft des Pfarrheims ist ungewiss

Auch die Zukunft des sanierungsbedürftigen Pfarrheims selbst ist weiter unklar. Ursprünglich wünschte sich die Gemeinde einen Neubau am Kirchplatz. Diesen Plänen erteilte die Diözese Augsburg jedoch eine Absage. Laut Kirchenpfleger Kränzle gibt es bislang keine Neuigkeiten von der Diözese zum weiteren Vorgehen.

