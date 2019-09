vor 34 Min.

Kleidermarkt in Dillingen

Gesucht sind Herbst- und Winterkleidung

Die Dillinger „Frauen aktiv“ veranstalten den nächsten Kinderkleidermarkt am Samstag, 21. September, von 9 bis 12 Uhr in der Aula der Dillinger Mittelschule.

Anonym verkauft werden modische, gut erhaltene Herbst- und Winterbekleidung vom Baby- bis zum Teenageralter, sowie Baby- und Kinderbedarf aller Art.

Die für die Verkäufer vorbereiteten Listen mit genauen Informationen für den Markt liegen, laut Pressemitteilung, ab Freitag, 6. September in folgenden Geschäften aus: Dillingen im Welt-Laden in der Königstraße 20, Lauingen beim BRK-Kleiderladen, in der Herzog-Georg-Straße 82, Gundelfingen beim Bio-Laden in der Prof.-Bamann-Straße 3, Höchstädt bei Schreibwaren Roch am Marktplatz 6 und in Wertingen in der Buchhandlung Gerblinger am Marktplatz 14.

Ab sofort können Listen mit Nummern und Informationen per E-Mail an frauenaktiv-dillingen@gmx.de angefordert werden.

Annahme der Kleidung ist am Freitag, 20. September, von 16 bis 18 Uhr. Die Abrechnung mit den Verkäufern erfolgt am Samstag, 21. September, zwischen 13 und 14 Uhr. Falls Ware oder Geld bis dahin nicht abgeholt wurde, wird beides einem guten Zweck zur Verfügung gestellt und nicht abgeholte Kleidung von der Kolpingsfamilie Lauingen übernommen. Die Dillinger „Frauen aktiv“ treffen sich zur Absprache der kommenden Kleidermärkte am Mittwoch, 4. September, um 19 Uhr in der Taverne zum Griechen in Dillingen. Auskünfte und weitere Informationen sind unter folgenden Telefonnummern möglich: 09071/7947114, 09071/6656, 09072/2601, sowie 08272/4600. (pm)

