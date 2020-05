vor 33 Min.

Kleinbetriebe im Tourismus unterstützen

Neues Projekt fördert individuelles Betriebscoaching

Der Tourismus ist ein starker Wirtschaftszweig in Bayerisch-Schwaben. Auch im Dillinger Land sichern zahlreiche Familienbetriebe die touristische Qualität – und das nicht nur in der Hotellerie. Um diese Entwicklung voranzutreiben, hat der Freistaat Bayern ein neues Förderprogramm aufgelegt. Das Sonderprojekt „Zukunft für die Privatvermieter und Kleinbetriebe des bayerischen Beherbergungsgewerbes“ bietet Gastgebern bis zu einer gewissen Größe die Möglichkeit, ein zu 90 Prozent gefördertes Betriebscoaching in Anspruch zu nehmen.

Dieses Vor-Ort-Betriebscoaching soll Schwachstellen aufdecken und Potenziale erarbeiten. Dabei kann das Augenmerk je nach Bedarf auf einen bestimmten Bereich gelegt werden. Mögliche Themen könnten Finanzierung, Marketing (PR-Arbeit/Social Media), Neukonzeptionierung/Betriebsübergabe, Ausstattung oder Brandschutz sein. Alle Vermieter, die ihre Betriebsstätte in Bayern haben, weniger als 20 Mitarbeiter beschäftigen und maximal einen Jahresumsatz von zwei Millionen Euro vorweisen, können sich für einen Coachingtermin bewerben.

Die Betriebsberatung kann bis Ende des Jahres in Anspruch genommen werden, jedoch nur, solange das Förderbudget ausreicht. Die Beratung stellt eine Erstberatung und damit eine Momentaufnahme der betrieblichen Situation dar und kann bzw. soll daher eine vollumfängliche Beratung nicht vollständig ersetzen. Stattdessen werden erste Ansatzpunkte erarbeitet und nicht erkannte Schwachstellen aufgedeckt. Ziel ist es, den Betrieb in der individuellen Situation abzuholen und je nach Potenzialen und Schwachstellen die entsprechende Hilfestellung zu bieten.

Interessierte Gastgeber aus dem Landkreis Dillingen, die die Kriterien für ein Betriebscoaching erfüllen, können sich unverbindlich beim Team Tourismus des Vereins Donautal-Aktiv (tourismus@donautal-aktiv.de, Telefon 07325-9510110) melden. (pm)

Themen folgen