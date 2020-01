Laientheater: Wo hört der Spaß auf?

Plus In vielen Orten im Landkreis finden Laientheater statt. Es steht der Spaß auf der Bühne im Vordergrund, und auch das Publikum soll unterhalten werden. Doch gibt es Klischees, die heute nicht mehr in das Stück gehören?

Es ist die fauchende Furie, der einfältige Bauerntrampel oder das aufmüpfige Töchterchen, das dem Landleben so gar nichts abgewinnen kann. Diese Typen sind beim Laientheater beinahe auf jeder Bühne zu finden. Auch beim diesjährigen Stück der Höchstädter Kolpingbühne, „Die Liebe und das Industriegebiet“, wurde mit den typischen Klischees gespielt.

Die Botschaften vieler Stücke seien "problematisch"

In den Zuschauerreihen wurde viel geschmunzelt, geklatscht, aber auch getuschelt. Nicht allen Besuchern gefiel der Dreiakter von Ralf Kaspari, den die Laiendarsteller aufführten. Es sind eben diese platten Inhalte, an denen sich die 25-jährige Anna-Theresa Schmid aus Höchstädt heuer besonders störte. Sie sagt: „Ich habe große Achtung vor der schauspielerischen und organisatorischen Leistung, doch die Botschaften, die solche Stücke im ganzen Landkreis vermitteln, empfinde ich als problematisch.“ Es habe bisher kein Jahr gegeben, in dem sie den Auftritt der Kolpingbühne nicht besucht habe. Weil der eigene Vater und Onkel auf der Bühne stünden, habe sie das Theater immer genossen.

Vor zwei Jahren allerdings gefielen der 25-Jährigen die Szenen nur bedingt, die sie dort sah. „Als mein Cousin einen Flüchtling aus Togo spielen musste, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, dass das alles gar nicht so witzig ist“, erinnert sie sich. Wenn Frauen ausschließlich Biester darstellen, Männer sich verstecken müssen und Ausländer feindlich behandelt werden, sieht Schmid das kritisch. Dabei handle es sich nicht nur um veraltete Rollenbilder, sondern um sexistische Vorstellungen und Rassismus. „Es gibt keine Abweichungen von der Norm – weiß, heterosexuell und verheiratet müssen die Charaktere sein“, betont sie. Damit würde das Bauerntheater ein realitätsfernes Bild abgeben und jeden, der von der klassischen Vorstellung abweiche, diskriminieren.

Doris Giggenbach, die die weibliche Hauptrolle bei der Kolpingbühne übernommen hatte, sieht das weniger kritisch und betont, dass das Bauerntheater mit seinen Stücken einen Teil der bayerischen Tradition ausmache. „Das Spielen macht großen Spaß, hat aber nicht viel mit der Realität zu tun“, sagt die 63-Jährige, die seit rund 17 Jahren regelmäßig auf der Bühne steht. In diesem Jahr seien die Auftritte sogar besonders gut bei den Zuschauern angekommen. Der oftmals derbe Humor der Figuren würde den Zuschauern viele Lacher entlocken. Dass die Stücke nicht mehr zeitgemäß sind, sieht Giggenbach anders. „Früher haben wir noch Aufführungen gehabt, in denen viel geflucht wurde und Kraftausdrücke standardmäßig nach beinahe jedem Satz vorkamen – das machen wir heute nicht mehr“, erklärt sie. Dass generell nur Frauen in den Stücken auf die Schippe genommen werden, sieht die Hobby-Schauspielerin anders. Auch Männer werden regelmäßig verunglimpft. Zwar sei es ihre Rolle beim diesjährigen Kolpingtheater, ihren Ehemann unter Kontrolle und ihn unter dem Pantoffel zu halten, doch der wiederum würde eher seiner Frau etwas antun, als seine Hennen wegzugeben.

Die passende Besetzung zu finden fällt vielen Theatern im Landkreis Dillingen schwer

Es sei immer wieder schwierig, ein gutes Theaterstück zu finden, bei dem die Besetzung passe, sprich genügend Darsteller zur Verfügung stehen, betont sie. Bereite das Spiel mit den Klischees den Zuschauern Unbehagen, dann seien sie beim Bauerntheater fehl am Platz. Dass frühere Geschlechterrollen auch mal überspitzt auf die Bühne gebracht werden, hält sie für ein wichtiges Element in dieser Theaterform. „Es gibt genügend Fernsehsendungen, die wirklich ein frauenfeindliches Bild vermitteln – das Theater ist im Gegensatz dazu aber nicht ernst gemeint.“

Karlheinz Hitzler, Erster Vorsitzender der Kolpingbühne, sieht das ähnlich: „Unser Ziel ist es, die Leute zu vergnügen – und das seit 150 Jahren.“ Dass heuer sogar der Autor des Stücks auf die Kolpingsfamilie zugekommen sei und ein Stück vorgeschlagen hatte, freute Hitzler. „Wir konnten alles gut umsetzen, weil wir die dafür passenden Akteure und Bühne hatten.“ Nicht immer habe es in Höchstädt nur Komödien oder Lustspiele gegeben. Gerade nach der Kriegszeit seien viele ernste Stücke gespielt worden. Doch einige Zuschauer hätten damals weinen müssen. Würde man streng nach den Kriterien aussuchen, dass keine veralteten oder frauenfeindlichen Inhalte aufgeführt werden dürfen, könnten beispielsweise auch Märchen nicht mehr vorgetragen werden. „Die Stiefmutter ist fast immer eine böse Hexe“, betont Hitzler.

Dass viele Zuschauer auf der Suche nach leichter Unterhaltung sind und lachen möchten, weiß auch Werner Bosch vom Dillinger Kulturring, der seit rund 30 Jahren Aufführungen im Landkreis organisiert. Bauerntheater würde er bisher nicht auf die Bühne bringen. Stattdessen sind es Klassiker wie Goethes Faust, die er spielen lässt. Doch auch bei diesen Stücken gibt es veraltete Ideale oder Inhalte. „Ich bin der Ansicht, dass Originalstücke nicht verändert werden dürfen“, betont er. Klassiker sollten auch als solche aufgeführt werden.

Der Verfasser habe sich schon etwas dabei gedacht, deshalb sollte das auch gewürdigt werden. Nur bei den Kostümen und bei der Sprache sieht Bosch das anders: „Für mich müssen es keine historischen Verkleidungen oder veraltete Sprache sein; diese Anpassungen zeigen auch die Zeitlosigkeit und Übertragbarkeit vieler Stücke.“

In Oberliezheim waren die Aufführungen gut besucht

Trotzdem sind es immer weniger Theaterbesucher, die den Weg in den Dillinger Stadtsaal finden. Nicht einmal mehr die Schüler würden kommen. „Das Theater ist heute eingestaubt; viele Zuschauer empfinden es als zu anspruchsvoll und sehnen sich nach unkomplizierter Unterhaltung“, erklärt er. Werden sich die Besucherzahlen auch in den nächsten Jahren nicht bessern, überlegt Bosch, sich dem Wunsch der Zuschauer zu beugen. „Vielleicht engagiere ich dann einmal das Chiemgauer Volkstheater“, sagt er.

Mit leeren Zuschauerreihen hatte Oberliezheim dagegen in diesem Jahr bei den Theateraufführungen nicht zu kämpfen. Anlässlich des 750-jährigen Bestehens des Bissinger Gemeindeteils hatten sich die Bewohner dort etwas Besonderes überlegt: Von 191 Oberliezheimern standen 145 im Herbst auf der Bühne und spielten die Dorfgeschichte nach. „Wir wollten so viele Einwohner mitnehmen wie nur irgendwie möglich“, erzählt Leonard Veh, Autor und Regisseur des Stücks. Vom ersten Gedanken bis zum fertigen Theater sei knapp ein Jahr vergangen. Als das Konzept feststand, sei er damals losgegangen und hatte jeden Einwohner gefragt, ob er sich vorstellen könnte, mitzuspielen. „Das ist schon sehr aufwendig gewesen“, gibt er zu. Jedes Jahr sei ein solches Projekt deshalb kaum möglich.

Für die Proben hatte sich Veh extra ein Konzept überlegt. Nicht alle Einwohner waren in jeder Szene zu sehen, und so konnten die Übungseinheiten aufgeteilt werden. „Während in der einen Gruppe nur acht Menschen geprobt haben, waren es in anderen mehr als 60“, erklärt er. Dass er die Rollen den jeweiligen Darstellern auf den Leib geschrieben hatte, habe vieles erleichtert. Trotzdem war es für viele Bürger das erste Mal, dass sie auf einer Bühne standen. Doch mit jedem Auftritt nahm das Selbstbewusstsein zu, und Unsicherheiten wurden weniger.

Die Frage, wie das Stück aufbereitet werden sollte, hatte auch Veh immer wieder beschäftigt. Nicht zu trocken sollte die Dorfgeschichte präsentiert werden. „Das Publikum will schließlich auch lachen und staunen“, betont er.

Viele Dinge, darunter auch Humor, seien sicherlich eine Frage des Geschmacks, doch die künstlerische Freiheit dürfe nicht verloren gehen, findet Veh. Ob es dem jeweiligen Zuschauer schließlich gefalle, entscheide jeder für sich selbst.

Lesen Sie auch: