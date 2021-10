Einen Blick in die Weltliteratur mit dem Dillinger Erich Pawlu

Plus In loser Folge stellt der Dillinger Autor, Journalist und ehemalige Deutschlehrer literarische Texte aus den vergangenen Jahrhunderten vor – und erklärt, warum sie jetzt noch lesenswert sind.

Deutsche Literatur aus den vergangenen Jahrhunderten ist wie alles Vergangene in Gefahr, vergessen zu werden. Aber erstaunlich viele alte Texte, die in Buchhandlungen, Bibliotheken und im Internet leicht zugänglich sind, können helfen, die Welt von heute besser zu verstehen.