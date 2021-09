Von Bienenzucht bis Heiraten: Was die Aussteller auf der Lauinger Messe zu bieten hatten

Plus Mehr als 60 Vereine, Parteien, Unternehmen und Hobbyisten zeigen auf der Lauinger Messe, was sie können. Ein Rundgang.

Schwere Traktoren und Baumaschinen stehen vor der Lauinger Stadthalle. Drinnen reicht das Angebot von Fenstern über regionale Produkte vom Bauernhof Kienle bis zu Hanfprodukten, Vogelhäusern und Fahrrädern. Auf der Lauinger Messe ist wohl für jeden was dabei. Heuer gibt es in der Stadthalle eine Besonderheit: eine Sonderausstellung zum Thema Hochzeit.