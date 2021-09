Wer hat an der Lauinger Schule randaliert?

Es kam vor der Schule in der Brüderstraße in Lauingen wohl auch zu einem Trinkgelage.

In der Nacht auf Mittwoch wurden aus einem Recyclingcontainer, der vor der Schule in der Brüderstraße in Lauingensteht, zahlreiche Gegenstände entnommen und auf die Straße geworfen. Zudem kam es wohl auch zu einem Trinkgelage bei dem sich einer der Unbekannten vor dem Verwaltungsgebäude übergab. Bereits in der Vergangenheit kam es zu ähnlich gelagerten Vorfällen, so die Polizei. Die Polizei Dillingen bittet unter Telefon 09071/56/0 um Zeugenhinweise. (pol)