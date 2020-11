vor 33 Min.

Liebe Schüler im Landkreis Dillingen, macht doch Sport daheim

Der Landkreis Dillingen hat sich mit einem regionalen Sport- und Fitnessanbieter zusammengetan. Gemeinsam wollen sie Schüler unterschiedlichen Alters zum Sport motivieren.

Ab sofort bietet der Landkreis wöchentlich Sport- und Bewegungsvideos für Schüler an. Um die Bewegung aller Schüler im Landkreis zu fördern und in der momentanen Situation zu unterstützen, hat der Arbeitskreis „Schule und Bewegung“ der Gesundheitsregion plus im Landkreis Dillingen Sport- und Bewegungsvideos von einem regionalen Sport- und Fitessanbieter produzieren lassen.

Der Landkreis Dillingen veröffentlicht jede Woche ein neues Video

Die 30-minütigen Videos richten sich an alle Schüler und können laut Pressemitteilung ohne großen Aufwand bequem zu Hause oder im Freien umgesetzt werden. Fünf Wochen lang gibt es wöchentlich ein Video für die Altersgruppe sechs bis 13 Jahren und eines für Jugendliche ab 13 Jahren. Die Bewegungsvideos sind auf der YouTube-Seite des Landkreises hochgeladen und abrufbar.

Was hinter der Aktion des Dillinger Landkreises steckt

Die Aktion mit den Bewegungsvideos wurde vom Arbeitskreis „Schule und Bewegung“ ins Leben gerufen, weil im Moment aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Regelungen in den Schulen sowie in den Vereinen kein Sport stattfinden kann. Damit soll neben der körperlichen Gesundheit auch die psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen gefördert werden.

Informationen zur Gesundheitsregion plus sind auf der Facebook-Seite unter GesundheitsregionplusLandkreisDillingen und auf der Landkreis-Homepage unter landkreis-dillingen.de unter dem Button „Gesundheit und Soziales“ zu finden. (pm)

