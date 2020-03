25.03.2020

Lieber vor Ort einkaufen

Appell aus Berlin

Bundestagsabgeordneter Ulrich Lange appelliert an die Bürger, trotz der Corona-Krise den lokalen Händlern treu zu bleiben. Da jetzt viele kleine Geschäfte schließen müssen, bittet er laut Pressemitteilung alle Bewohner in der Region bei Käufen, die nicht notwendig sind, nicht auf Online-Foren auszuweichen, sondern zu warten, bis die Krise vorbei ist und „dann bei dem Händler meines Vertrauens um die Ecke oder in der Innenstadt die Turnschuhe, das Hemd oder die Hose zu kaufen. Ich kann und werde mit diesen Einkäufen warten, bis die Krise vorbei ist. Auch an dieser Stelle sollten wir jetzt Solidarität zeigen“, fordert Lange. „Nur so werden wir unsere wunderbaren und liebenswerten Innenstädte erhalten und ein Ausbluten der Geschäfte verhindern.“ (pm)

