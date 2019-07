vor 21 Min.

Mehr Platz für das Kinderhaus in Bachhagel

Der Architekt stellt die Planungen für den Anbau des Kinderhauses in Bachhagel vor. Außerdem geht es um das neue Baugebiet in Oberbechingen.

Von Andreas Schopf

Der Bedarf nach Kinderbetreuung ist derzeit in vielen Kommunen hoch – auch in Bachhagel. Um die Anfragen der Eltern zu erfüllen, plant die Gemeinde einen Anbau an das Bachtalkinderhaus. Dort soll Platz für zwei Krippengruppen entstehen. Eine wird neu installiert, die andere wird vom Standort im bisherigen Gebäude in den Anbau ziehen. In den dadurch frei werdenden Räumen entsteht eine neue Kindergartengruppe.

Kinderhaus Bachhagel: Ein großer Raum für Feiern

In der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend stellte der beauftragte Architekt Klaus Burk aus Crailsheim einen Vorentwurf für die Baumaßnahme vor, den er in Abstimmung mit Bürgermeisterin Ingrid Krämmel, dem Kinderhaus sowie der Verwaltung erarbeitet hat. Demnach soll der geplante Anbau zwei große Gruppenräume von jeweils mehr als 40 Quadratmetern bieten, die spiegelbildlich aufgebaut sind. Auf Wunsch der Einrichtung gibt es in der Mitte eine Sanitäreinheit mit Wickeltischen, von denen Betreuer auch während des Wickelns den Überblick über ihre Gruppe behalten.

Ein Wunsch der Beteiligten war es ebenfalls, ausreichend Platz für Feierlichkeiten, etwa zu Weihnachten, zu haben. Im Anbau soll es laut Architekt Burk deshalb künftig möglich sein, die Wände des Essbereiches zu verschieben, sodass ein Raum mit etwa 80 Quadratmetern entsteht. Ein Ruheraum soll Platz für 15 Betten bieten. Außerdem sollen im Anbau laut Gemeinde „dringend notwendige“ Nebenräume und Therapieräume geschaffen werden, die etwa bei der Betreuung von Integrativkindern zum Einsatz kommen. Deren Zahl sei zunehmend – auch weil man extra Personal dafür ausgebildet habe.

Der Bedarf ist groß

Der Anbau soll – im Gegensatz zum bisherigen Bau mit Satteldach – ein Flachdach bekommen. Ein möglicher, späterer Aufbau soll bereits jetzt in den Planungen berücksichtigt werden. Aus dem Gemeinderat kam die Frage, warum man nicht gleich ein Gebäude mit Satteldach und somit mehr Platz baut. Martin Schadl, Geschäftsleitung der VG Syrgenstein, erklärte, dass der zusätzliche Platz momentan nicht gefördert werden würde. „Wir haben momentan den Rahmen ausgeschöpft, wenn es einen weiteren Bedarf gibt, können wir weiterbauen“, so Schadl.

Dass der Bedarf weiter vorhanden ist, daran gibt es wohl keinen Zweifel. Zum einen, weil die Nachfrage nach Bauland ungebremst hoch ist und dadurch weitere Familien nach Bachhagel ziehen. Zum anderen registriert die Gemeinde nach dem neu eingeführten Elternbeitragszuschuss in Höhe von 100 Euro, dass Eltern vermehrt Betreuungszeiten buchen. „Das merkt man sofort“, sagte Bürgermeisterin Ingrid Krämmel.

Eine Prognose der Gemeinde ergibt, dass es trotz der neuen Krippengruppe eine Überbelegung gibt und die zusätzlich geplante Kindergartengruppe notwendig sein wird. Schadl machte deshalb deutlich: „Wir müssen mit dem Anbau ins Rollen kommen.“ Die Verantwortlichen werden nun alle nötigen Fachleute, etwa für Statik, Brandschutz oder Sanitär, in die Planungen miteinbeziehen. Außerdem wird ein Förderantrag bei der Regierung von Schwaben gestellt. Momentan kalkuliert die Gemeinde mit Gesamtkosten von rund 1,5 Millionen Euro. Ein genauer Zeitplan, wie es weitergeht, ist laut Schadl derzeit noch nicht absehbar.

In Oberbechingen wird ein neues Baugebiet erschlossen

Thema im Gemeinderat war auch die Erschließung des Baugebietes Mittelweg IV in Oberbechingen. Laut Albert Eibl vom gleichnamigen Ingenieurbüro in Donauwörth sollen hier 22 Bauplätze mit einem Baugrund von insgesamt rund 14000 Quadratmeter entstehen. Das kleinste Grundstück wird rund 550 Quadratmeter messen, das größte 1200. Die Bauarbeiten dafür sollen bis Ende 2019 ausgeschrieben werden. Im kommenden Jahr soll das Baugebiet erschlossen werden, was laut Eibl rund 1,5 Millionen Euro kosten wird. Krämmel gibt angesichts der ausgelasteten Baubranche zu bedenken: „Warten wir ab, was bei den Ausschreibungen herauskommt.“

