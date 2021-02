vor 5 Min.

Neue Volontärin verstärkt das DZ-Team

Christina Brummer will hier auch Schwäbisch lernen

Von der Isar über den Rhein an die Donau: Ab sofort wird Christina Brummer die Redaktion der Donau-Zeitung als Volontärin unterstützen. Sie löst damit ihre Vorgängerin Vanessa Polednia ab, die nun im zweiten Jahr ihrer Ausbildung in die Zentrale in Augsburg wechselt.

Die Liebe zum Schreiben hat Brummer zum Journalismus gebracht, bereits als Jugendliche schrieb die gebürtige Münchnerin Prosa und Gedichte. Nach einer Ausbildung zur Übersetzerin und Dolmetscherin in München und einem Studium im Fach Journalismus in Mainz geht es für Brummer nun zurück ins heimatliche Bayernland.

Als Volontärin der Augsburger Allgemeinen absolviert die 25-Jährige eine Ausbildung zur Redakteurin. Im ersten Jahr wird sie dabei bei der Donau-Zeitung den Lokaljournalismus kennenlernen. Für Christina Brummer ist dies eine neue Erfahrung, denn ihr Praktikum im Lokalteil der Süddeutschen Zeitung im vergangenen Jahr wurde von Corona überrollt. „Auch wenn die Pandemie noch nicht vorbei ist, hoffe ich, dass ich bald auf viele Termine gehen kann“, sagt die 25-Jährige.

Für ihr erstes Ausbildungsjahr ist sie nach Dillingen gezogen und freut sich nun, die neue Übergangsheimat privat und beruflich erkunden zu können. Für die Donau-Zeitung wird Brummer unter anderem auch aus Glött, Holzheim und Aislingen berichten. In ihrer Freizeit spielt die Münchnerin Badminton, lernt Fremdsprachen – darunter Chinesisch und Schwäbisch – und macht Yoga. Ihre Texte sind am Kürzel „chbru“ zu erkennen. (dz)

erreichen die neue Volontärin unter: christina.brummer@augsburger-allgemeine.de

