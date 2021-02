11:30 Uhr

Pärchen trickst Dillinger Kassiererin aus

Ein bislang unbekanntes Pärchen hat am Freitagabend die Kassiererin eines Dillinger Supermarktes ausgetrickst.

Die beiden wollten um 19.30 Uhr in dem Laden in der Altheimer Straße insgesamt fünf Hunderteuroscheine in kleinere Scheine gewechselt haben. Die hilfsbereite Kassiererin führte daraufhin den Wechsel aus.

Dem Dillinger Supermarkt fehlten 250 Euro.

Anschließend wollte das Pärchen zusätzlich Münzgeld tauschen. Nachdem dies abgelehnt wurde, nahm das Pärchen die Geldscheine wieder an sich. Bei einer späteren Kassenabrechnung wurde festgestellt, dass durch das Pärchen insgesamt 250 Euro unterschlagen wurden. (pol)

